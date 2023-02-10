Azerbaycan’ın 14 araçlık insani yardım konvoyu deprem bölgesine gidiyor

Azerbaycan’dan deprem bölgelerine yardım için yola çıkan 14 araçlık konvoy, Erzurum’un Uzundere ve Tortum ilçelerinden geçerek deprem bölgesine gitti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 14 araçtan oluşan insani yardım konvoyu, Erzurum’un Uzundere ilçesinden geçiş yaparak Kahramanmaraş’a intikal etti. Kardeş ülke Azerbaycan tarafından 260 çadır, 300 yatak, 2 jeneratör, giysi, çorap, havlu, masa, sandalye ve diğer malzemeler depremzedelere ulaştırıldı.