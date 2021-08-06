banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AK Partili isim ''CHP'lileri asmak şart'' dedi ortalık karıştı
AK Partili isim ''CHP'lileri asmak şart'' dedi ortalık karıştı
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Polisleri tehdit etmişti! Sadık Yıldırım tutuklandı!
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Tülin Şahin, eski eşini neden gözaltına aldırdı?
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı
Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı

Azerbaycan’dan Türkiye’deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

Türkiye’nin Antalya, Muğla ve Aydın illerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Haberde İnsan 06.08.2021, 22:47
Azerbaycan’dan Türkiye’deki yangın bölgesine destek için itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor

Türkiye’nin Antalya, Muğla ve Aydın illerinde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için Azerbaycan’dan itfaiye ekipleri gelmeye devam ediyor.

Sarp Sınır Kapısı’ndan giriş yapan 160 adet itfaiye eri ve 40 adet itfaiye aracı klakson ve sirenlerle bu akşam Artvin, Rize, Trabzon güzergahı boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket etti. Türkiye’ye girdikleri andan itibaren Karadeniz Sahil Yolu boyunca vatandaşlar itfaiye ekiplerini yoğun sevgi gösterilerinde bulunurken, onlar da sirenlerini çalarak bu sevgiye karşılık verdi. Polis ekipleri itfaiye araçlarının geçişlerinde yol boyunca güvenlik önlemi aldı.
Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu