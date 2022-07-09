Azerbaycan’da bayram coşkusu

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki camiler bayram namazı dolayısıyla doldu taştı.

Azerbaycan’da binlerce Müslüman, bayram namazı için camilere akın etti. Çok sayıda kişi bayram namazı için başkent Bakü’de bulunan Şehitlik Camii’ne geldi. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise bayram namazını cami avlusunda kıldı. Namazın ardından bahçede buluşan cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Kurban Bayramı’nın dünya Müslümanları için en özel günlerden biri olduğunu belirten Emin Dostiyari, "Bütün dünya Kurban Bayramı’nı kutluyor. İslam bildiğiniz gibi barışa davet eden bir din. Kurban Bayramı’nın en önemli özelliklerinden biri insanlarla yardımlaşma, akrabalarla ilişkileri kesmemek, Müslümanların birbirlerini tebrik etmeleri. Bugün Bakü Şehitlik Camii’nde bayram namazı kılındı. Biz de Azerbaycanlı Müslümanlar olarak bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin” dedi.

“Salgın yok, hastalık yok”

Kurban Bayramı’nın çok güzel bir bayram olduğunu ifade eden Cengiz Bayramov ise, "Sadece Azerbaycan’ın değil bütün Türk dünyasının, Türk milletinin, Müslümanların bayramı. Bu sene artık salgın yok, hastalık yok, insanlar rahat şekilde namaza geldiler ve kurbanlarını kestiler. Ayrıca Azerbaycan için çok önemli. Azerbaycan’ın işgal altındaki toprakları kurtarıldı. İnsanlarımız Ağdam’da, Şuşa’da namazlarını kılıyor. Bu çok güzel bir duygu. Milletimizin bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı. Bayram dolayısıyla Azerbaycan’da 4 gün resmi tatil ilan edildi.