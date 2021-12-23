Azerbaycan Vatan Muharebesi’nde şehit olan üsteğmenin ailesinden Anıtkabir’e ziyaret

Azerbaycan’ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için gerçekleştirdiği Vatan Muharebesi’nde şehit olan Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev’in ailesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya gelerek Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ermenistan tarafından işgal dilen topraklarını kurtarmak için Azerbaycan’ın başlattığı Vatan Muharebesi’nde şehit olan Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev’in babası İsbat Memiyev, annesi İlhame Memiyeva, ağabeyi Vüsal Memiyev ve yeğeni Sabir Memiyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya geldi. Şehit Memiyev’in ailesi Anıtkabir’e özel bir ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan şehit babası İsbat Memiyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunun Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak tatbikatlarında başarı gösteren askerlerden olduğunu anlattı.

"Atatürk sadece Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının atasıdır”

Oğlunun Yukarı Karabağ bölgesinin Ermenistan’ın işgalinden kurtarılması için başlatılan savaşta şehit olduğunu ifade eden baba Memiyev, "Bakan Hulusi Akar, bize telefon etti, başsağlığı diledi. Daha sonra bizi Türkiye’ye davet etti. Milli Savunma Bakanı Akar’a çok teşekkür ederim. Türkiye ile biz kardeşiz, iki kardeş devletiz. Atatürk sadece Türkiye’nin değil bütün Türk dünyasının atasıdır. Aynı zamanda bizim de atamızdır. Türk devletinin kurucusunun kabrini ziyaret ettiğim için gurur duyuyorum" diye konuştu.

“Kardeşim her zaman işgal altındaki topraklarımızı kurtarmayı düşünüyordu”

Şehidin ağabeyi Vüsal Memiyev de kardeşinin şehit olmadan önce verdiği sözü hatırlatarak, şunları anlattı:

"Kardeşim her zaman işgal altındaki topraklarımızı kurtarmayı düşünüyordu. Bütün tatbikatlara da katılıyordu. Kardeşim, Bakan Hulusi Akar’a topraklarımızın kurtarılması için elinden geleni yapacağını ve kurtuluş mücadelesine katılacağını söylemişti. Kardeşim savaşta yaralandıktan sonra konuştuğumuzda, ’Ben sözümü tuttum ve bunu Bakan Hulusi Akar beye iletebilirsiniz’ dedi. Zor bir acı ama gurur duyuyoruz."

Bakan Akar’a verdiği sözü tuttu

Şehit Tankçı Üsteğmen Valeh Memiyev, 13 Ağustos 2020’de Azerbaycan’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nda başarı gösteren askerlerden biri olmuştu. Tatbikat sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Memiyev’e ödül takdim etmiş, fotoğraf çektirmiş ve bir süre sohbet etmişti. Bakan Akar askerlere, "Tatbikatta gücünüzü ve profesyonelliğinizi göstermeniz çok güzel. Fakat başlıca göreviniz 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarınızı kurtarmak olmalıdır. Buradaki başarılarınızı savaş alanında da kanıtlamalısınız" şeklinde hitap etmişti. Memiyev de Akar’a, "Biz başkomutandan emir bekliyoruz. Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız ve sizin isteğinizi yerine getireceğiz" şeklinde yanıt vermişti.

Üsteğmen Memiyev, 27 Eylül - 10 Kasım’da devam eden 44 günlük savaşta Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında yer aldıktan sonra yaralanmıştı. Memiyev, tedavi gördüğü zaman "Ben artık amacıma ulaştım. Ben, kardeş Türkiye’nin Savunma Bakanı Akar’a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullanmış, bir süre sonra da şehit olmuştu.