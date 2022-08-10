Ayvalık’ta Engürü Sitesi emekçilerine anlamlı ödül

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilin ve ilçenin marka değerini yükseltmesiyle öne çıkan yerleşim birimlerinden Engürü Sitesi’nde yıllardır emek harcayan çalışanlarla, yöneticiler plaketle ödüllendirildi.

Ayvalık’ta Sahilkent Mahallesi’nde iki mavi bayraklı plajıyla Balıkesir’in de bu alandaki yüz akı konumunda bulunan Engürü Sitesi yönetiminde bayrak değişimi yaşandı.

Sitenin sadece Ayvalık ve Balıkesir’de değil, Türkiye genelinde sesini duyurup, yaptığı çalışmalar ve iki mavi bayraklı plajıyla Balıkesir Valiliği tarafından da ‘örnek site’ olarak nitelendirilmesinin mimarı olan efsanevi başkan ve halen sitenin Onursal Başkanı Gürsel Uslu’nun bir önceki dönem sitenin başkanlığını yürüten Nuri Özden’in yanı sıra eski yöneticiler ve çalışanlar birer plaket takdim etti.

Yıllardır sitenin en ağır işlerinin altından kalkan emekçi Necati Olgun’un yanı sıra Sahilkent Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Gökmenoğlu ile sitenin yazışmalarını yürüten ve babacanlığıyla 7’den 77’ye herkesin yüreğinde taht kuran Mete Çağ’a da verilen plaketlerle teşekkür eden Onursal Başkan Gürsel Uslu yaptığı konuşmada, “Mavi Bayrak” vurgusu yaptı.

Site başkanlığı süresince yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak Ayvalık’ın ilk mavi bayraklarını Engürü plajlarındaki gönderlere çekebilmek için inanılmaz bir çaba gösterdiklerini hatırlatan Onursal Başkan Uslu, “Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi nezdinde yaptığımız girişimler ve iki plajımızda yaptığımız düzenlemelerin ardından bu iki mavi bayrağa kavuştuk. 6 yıldan bu yana da mavi bayraklı plajlarımızda site sakinlerimiz ve misafirlerimizin yaz sıcaklarında gönül rahatlığıyla Ege’nin masmavi sularında serinleyebilmesi için de çabalarımız sürdü. Sitemizde dalgalanan her iki mavi bayrak önce Ayvalık’ımız ve sonrasında da Balıkesir’imiz deki sahiller için birer meşale oldu. Bizden sonraki iki yıllık süreçte önceki dönemin site yönetimi de mavi bayraklı plajlara sahip çıkarak, ilimizin ve ilçemizin marka değerini yükselten plajlarımız mücadele verdi. Bu noktada Nuri Özden başkanımız ve yönetimine de şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak bundan sonraki süreçte her gün yüzlerce site sakinimiz ve misafirlerimizi ağırlayan plajlarımızdaki mavi bayrakların akıbetleri konusunda ciddi kaygılar taşıdığımızı da dile getirmek zorundayım. İnşallah yeni yönetimdeki arkadaşlarımız bizim bu kaygılarımızın yersiz olduğuna yönelik çalışmalar yaparak bizi yanıltırlar. Şu anda tek dileğim de bu yöndedir” diye konuşarak anlamlı bir mesaj verdi.

Türk Sanat Müziği’nin dev ismi ve TRT sanatçısı Ela Altın’ın da sahnede devleşerek verdiği konserle renklendirdiği geceye katılanların ise unutamayacakları anlar yaşadıkları gözlendi.