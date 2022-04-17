Ayvalık’ta Dünya Yetimler Günü iftar yemeğiyle kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2013 yılından bu yana Ramazan ayının 15. günü kutlanılan Dünya Yetimler Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilen Dünya Yetimler Günü’nde Ayvalık Kaymakamlığı tarafından yetim çocuklar için iftar yemeği düzenlendi.

Haliç Park Otel’de düzenlenen iftar yemeğine Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra

Ayvalık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mukaddes Gündoğan, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Hamza Bozkurt ile yaklaşık 20 yetim çocuk anneleriyle katıldı.

Kaymakam Yaman’ın babalarını yitiren çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet ettiği çocukların yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Düzenledikleri anlamlı organizasyonla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, 15 günden bu yana Ramazan ayının uhrevi ortamını yaşadıklarını kaydederek, “Mübarek Ramazan ayında da toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelip, devlet-millet kaynaşmasını, birlik ve beraberliğimizi göstermeye gayret ediyoruz. Bugün de Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocuklarımızla bir araya geldik. Ramazan ayının kutsiyetini ve uhrevi ortamını onlarla birlikte idrak ediyoruz” diye konuştu.