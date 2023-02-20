Ayvalıklı gönüllü Hatay’da binlerce insana seyyar mutfağıyla umut oldu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremde zarar gören 10 kentteki vatandaşlar için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden bir gönüllü, seyyar mutfağıyla sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Ayvalık’ın sevilen simalarından tekne yapım ustası Hüseyin Öztürk, her iki depremin yaşandığı deprem bölgesine üçüncü gün kendi elleriyle yaptığı karavanıyla ulaşarak, kurduğu seyyar mutfağıyla hizmet verdi.

Her iki depremde en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’a ulaşmak için eşi Zerrin Öztürk ile birlikte yakınlarının ve dostlarının da verdikleri desteklerle topladıkları insani yardımları ulaştırmayı hedefleyen Hüseyin Öztürk, Ayvalık’tan İzmir’in Çeşme ilçesine gitti.

Feribotla İskenderun’a giderken, aynı feribotta tanıştığı 7 karavanlının da yardım için deprem bölgesine gittiğini öğrenen Öztürk, o grupla birlikte koordinasyonlu hareket etme kararı aldı.

8 karavanlı yardım gönüllüsü kendi aralarında hemen bir whatsapp grubu kurdu.

8 karavanın, 6’sı Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giderken, Ayvalıklı Hüseyin Öztürk ve bir başka karavanlı arkadaşı ile İskenderun da giyim ve yiyecek dağıtımı yaptılar.

Daha sonra Kırıkhan’a geçen Öztürk, burada kurdukları büyük bir seyyar mutfakla başta depremzedeler olmak üzere arama-kurtarma, sağlık ekipleri, polis, jandarma, bekçi ve enkaz kaldırma personellerine sabah 08.00’den çalışmaların sürdüğü gecenin ilerleyen saatlerine kadar çorba ve çay hizmeti yaptı.

Oluşturdukları seyyar mutfakta öğle ve akşam saatlerinde üçer çeşit yemek yapıp, yüzlerce insanın karnını doyuran Hüseyin Öztürk ve eşi Zerrin Öztürk’ün öncülüğündeki gönüllü karavancılar 6 gün boyunca gece-gündüz hizmet verdiler.

Deprem bölgesinde gönüllü hizmet verdikten sonra Ayvalık’a dönen Hüseyin Öztürk, yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde enkazların altından canlı olarak çıkarılanlarla umudu, yaşamını yitirenlerle ise derin acıyı yaşadıklarını söyledi.