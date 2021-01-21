Ayten Boyner kimdir?

AYTEN BOYNER KİMDİR?

88 yaşında olan Ayten Boyner Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesi. Ayten Boyner'in torunları ise Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner.