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Ayten Boyner kimdir?
Boyner Grubu'nun kurucusu 95 yaşındaki Osman Boyner'in eşi 88 yaşındaki Ayten Boyner hayatını kaybetti. Ayten Boyner, bir süre önce koronavirüs tedavisi görüyordu. Boyner, geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 21.01.2021, 09:21
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AYTEN BOYNER KİMDİR?
88 yaşında olan Ayten Boyner Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi ve ünlü iş adamı Cem Boyner'in annesi. Ayten Boyner'in torunları ise Ayşe Boyner, Elif Boyner, Murat Boyner, Emine Boyner.