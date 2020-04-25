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Aysel Nineye doğum günü sürprizi

BALIKESİR’İN HACI İSMAİL MAHALLESİNDE YAŞAYAN 6 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBEDEN AYSEL NİNENİN 78. YAŞ GÜNÜ DE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL VEFA DESTEK EKİPLERİ TARAFINDAN KUTLANDI. KAPIDA EKİPLERİ VE ELLERİNDE PASTAYI GÖREN KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI.

Aysel Nineye doğum günü sürprizi

BALIKESİR’İN HACI İSMAİL MAHALLESİNDE YAŞAYAN 6 AY ÖNCE EŞİNİ KAYBEDEN AYSEL NİNENİN 78. YAŞ GÜNÜ DE BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL VEFA DESTEK EKİPLERİ TARAFINDAN KUTLANDI. KAPIDA EKİPLERİ VE ELLERİNDE PASTAYI GÖREN KADIN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:13
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Aysel Nineye doğum günü sürprizi

Balıkesir’in Hacı İsmail mahallesinde yaşayan 6 ay önce eşini kaybeden Aysel ninenin 78. Yaş günü de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sosyal vefa destek ekipleri tarafından kutlandı. Kapıda ekipleri ve ellerinde pastayı gören kadın gözyaşlarını tutamadı.

Sokağa çıkma ve şehirlerarası kısıtlama bulunması nedeniyle İstanbul’da yaşayan torunu Berkan Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz’a gönderdiği mesajla Sosyal Vefa Destek ekiplerinden Aysel ninenin 78. Yaş günü kutlaması için yardım istedi. Bunun üzerine ekipler Aysel ninenin kapısını ellerinde pasta ile çaldı. Gözyaşlarını tutamayan kadın torunu ile görüntülü görüştürüldü. Uzaktan kutlanan doğum günü Aysel nine ve torunu için de unutulmaz bir anı oldu. Gözyaşlarını tutamayan Aysel nine ekiplere ve Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

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