Aynı acıyı yaşayan yetişkin ve çocuklar sokak oyunlarında buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremde evleri hasar gördüğü için çadırlarda kalan bir grup genç, kendileriyle aynı acıyı yaşayan çocukları yalnız bırakmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman şehir merkezinin yanı sıra ilçeleri de hasar gördü. Bir çok bina ve evin yıkıldığı, çocuğunun ise ağır hasar aldığı Kahta’daki yaşayan bir grup genç, Adıyaman merkezdeki çocukları yalnız bırakmadı. Deprem psikolojisini yaşayan gençler, Kahta’daki çocuklarla birlikte çeşitli sokak oyunları oynadıktan sonra Adıyaman şehir merkezine geldi. Çatısı altında birleştikleri derneğin desteğiyle çadırların kurulduğu alanları gezen gençler, müzik eşliğinde çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

Kendilerinin de depremzede olduğunu belirten Mustafa Fırat, buna rağmen çocukların yüzünü güldürmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini dile getirdi. Çocukları eğlendirmeye gelen tüm arkadaşlarının evlerinde hasar olduğunu belirten Fırat, “ Biz Kahta’da yaşıyoruz. Burada tüm arkadaşlarımız depremzede olmasına rağmen, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Biz de aynı psikoloji içindeyiz. Çocukların moralini düzeltmek için Kahta’da etkinlikler yaptık. Adıyaman merkezdeki çocukların da böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu öğrendik. Toplandık ve buraya geldik” diye konuştu.

Etkinliklere katılan minikler de oyunların çok güzel olduğunu belirtti.