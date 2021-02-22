Aykut Elmas kimdir?

AYKUT ELMAS KİMDİR?

İnternet fenomeni ve YouTuber olan Aykut Elmas, sosyal medya uygulaması Vine'da arkadaşlarıyla çektiği videolardan sonra ün kazanmıştır. 1991 yılında Kütahya'da doğmuştur. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi'nde tamamlamıştır. Twitter'a ait bir sosyal medya uygulaması olan Vine'da, arkadaşları Halil İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül ile çektikleri yedi saniyelik videolarla internet fenomeni haline geldiler. Son yıllarda İzmir'de yaşamaktadır. 2019 yılında CreaterDen tarafından yayımlanan, Türkiye'nin en etkili internet ünlüleri arasında yer almıştır.

AYKUT ELMAS'IN MESLEĞİ NEDİR?

Tek başına çekmiş olduğu videoların bir diğer özelliği ise içerisinde canlandırmış olduğu karakterlerin her birinin özelliklerini doğru şekilde canlandırabilmesi. Böyle olunca da insanlar onun Vine videolarını izlerken çok büyük bir keyif alıyor. Onun özellikle de komedi alanındaki başarısı ise şimdilerde TRT'nin dikkatini çekmiş durumda. Kısa süreli komedi videoları çekmesi adına görüşmeler yapan Aykut Elmas, böylece daha öncesinde aklında hiç olmayan oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı. Videolarının neden bu kadar başarılı olduğu sorulduğu zaman öncelikli olarak her bir karakteri iyice özümsedikten sonra bunları canlandırması olduğunu söylüyor. Aykut Elmas'a göre önemli olan videoların ne kadar izlendiğinden ziyade almış olduğu geri dönüşler. Böylece insanların istedikleri tarzda videoları çekmeye devam ediyor.

AYKUT ELMAS FİLMLERİ

2015 Sihirbazlık Okulunda Bir Türk

2016 Nasıl Yani

2020 Kayıt Dışı