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Ayın vatandaşları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde eylül ayı oturumunda topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

Haberde İnsan 16.09.2021, 16:51
Ayın vatandaşları ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde eylül ayı oturumunda topluma örnek davranışlarda bulunan vatandaşlar ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın başkanlığında yapıldı. Eylül ayının ‘ayın vatandaşları’ da Büyükşehir Meclisi’nde ödüllendirildi. Başkanvekili Yıldız, bir yıldır ‘Türkök’ projesine kemik iliği ve kök hücre nakli bekleyen hastalar için destek olan Rumelisiad ve Akademi Disleksi Merkezler Grubu adına Rumelisiad Gençlik Komitesi Başkanı Anıl Okan Şen’e teşekkür etti. Yapılan çalışmayla gönüllülerden alınan kök hücre numunelerini Kızılay alırken, numuneler Sağlık Bakanlığı’na gönderiliyor. Veriler havuza dâhil olurken, mevcut hastaların kan değerleriyle karşılaştırılıyor. Herhangi bir eşleşme çıkarsa Sağlık Bakanlığı bilgi veriyor. Daha sonrasında bağışçıyla görüşüp, nakil sürecini başlatıyorlar. Anıl Okan Şen’e plaketini AK Parti Grup Sözcüsü Fethi Yıldız verdi.

Torunu ile birlikte hastane önünden geçen aşı karşıtı bir vatandaşı, güler yüzü ve tatlı dili sayesinde aşı olmaya ikna eden Hemşire Demet Özceylan’a da plaketini İmar Komisyonu Başkanı Turgay Yel verdi. Başkanvekili Yıldız, vatandaşlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

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