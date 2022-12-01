Karslı balıkçı Nurhak Yazar, günün erken saatlerinde açıldığı Aygır Gölü’nden tuttuğu balıklarla geçimini sağlıyor.

Yaklaşık 25 yıldır Aygır Gölü’nde balıkçılık yapan Nurhak Yazar, sabah erken saatlerde sandalla göle açılarak bir gün önce attığı ağları çekiyor. ’Rastgele’ diyerek ağları çeken Yazar, çıkan balığı Susuz ilçesinde satarak geçimini sağlıyor. Aygır Gölü’nün hırçın dalgalarına inat balıkçılık yapan Yazar’ın tek sorunu ise sandalının su alması. Bir taraftan ağlarını atan Yazar, diğer taraftan sandalına dolan suyu boşaltıyor. Bazen kilolarca balık tutan Yazar, bazen ise eli boş dönüyor. Balıkçı Nurhak Yazar, göl donunca ise buzu kırarak balık avlıyor. Tek başına balıkçılık yaptığını ifade eden Yazar, havaların soğumasıyla birlikte balık avlamanın zor olduğunu söyledi.

“Allah bereket versin, harçlığımızı çıkarıyoruz”

Her sabah soğuk havaya rağmen çocuklarının rızkını çıkarmak için göle açıldığını belirten Yazar, “Bugün biraz bereketli geçti, yaklaşık 10 kilo balığım var. Allah bereket versin. Havalar bayağı bir soğudu, balıklar dibe gitti. Allah bereket versin, harçlığımızı çıkarıyoruz” dedi.

Kars’ın Susuz ilçesinde yer alan ve bir volkanik set gölü olan Aygır Gölü, denizden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunuyor.