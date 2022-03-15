Aydınlı tır şoförü Çakır’ın ailesinden DNA örneği alındı

Yunanistan açıklarında 18 Şubat Cuma günü yanan İtalya bandıralı feribotta kaybolan Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır’ın (42) kimliğinin belirlenmesi için ablası Yeşim Gür’den DNA örneği alındı.

Yunanistan’ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan ve İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan feribotta, 18 Şubat’ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. Yangında, Aydınlı tır şoförü Mehmet Çakır’dan haber alınamadı. Çakır’ın ailesinin Köşk ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi’ndeki evlerinde umutla süren bekleyişi yerini gerilime bıraktı. Çiftlik Mahallesi’nde yaşayan ailesinin endişeli bekleyişi devam ederken, yanan feribottan cansız olarak çıkarılan dört kişiden birinin Mehmet Çakır olabileceği ihtimali ile DNA testi yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Hastaneye giden abla Yeşim Gür’den alınan DNA örneğinin Yunanistan’a götürüleceği ve bulunan cesetlerle karşılaştırılacağı belirtildi.

Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26’sı kurtarıldı ancak Mehmet Çakır’dan haber alınamadı. İzmir’in Urla ilçesinden aldığı balık yükünü İspanya’ya götüren Çakır’ın, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşıyla yemek yediği, daha sonra tıra geçtiği öğrenildi. Yangın başlayınca da arkadaşının feribotta Çakır’ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi.