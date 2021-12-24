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Aydın’da komşularının kahramanı oldular

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gönüllü gençler, "Kahraman Komşum Projesi" ile pişen fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahibi aileler için paketleyip, kendi elleri ile teslim ediyorlar. Gençlerin bu örnek davranışı ise görenlerin takdirini kazanıyor.

Haberde İnsan 24.12.2021, 12:53
Aydın’da komşularının kahramanı oldular

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gönüllü gençler, "Kahraman Komşum Projesi" ile pişen fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahibi aileler için paketleyip, kendi elleri ile teslim ediyorlar. Gençlerin bu örnek davranışı ise görenlerin takdirini kazanıyor.

İsrafın önüne geçilmesi ve gençlerde sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, Aydın da uygulanmaya başlandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda kalan öğrenciler, “Kahraman Komşum Projesi” kapsamında pişen fazla yemekleri ihtiyaç sahipleri için paketliyor. Tüketilmeye uygun olan yemekleri gönüllülük esasıyla paketleyen öğrenciler, her akşam bu yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Aydın’da da 2 yurtta projenin uygulamaya geçtiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, muhtarlıklar ve sosyal dayanışma vakıfları iş birliği ile daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

“İhtiyaç sahibi ailelere ulaşıyorlar”

Aydın genelinde proje kapsamında şu ana kadar 13 aileye destek olunduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarımızda ‘Karaman Komşum Projesi’ hızla devam ediyor. Gençlerimiz şu anda Türkiye Gönüllülük Federasyonu ile Gençlik Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğünün protokolü çerçevesinde yemekhanemizde akşam saatleri artan yemekleri, mahalle içerisinde ihtiyaç duyulan özellikle bu pandemi dönemi içerisinde tek yaşayan yaşlı vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi ailelere götürüyor. Bu projeyi Aydın’da 2 yurdumuzda başlattık. Gençlerimiz de gönüllülük projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışıyorlar. Gençlerimizin bu mahallede tespit ettikleri 3 aile var. Diğer yurdumuzda da yaklaşık 10 aile var. Tabi bu konuda mahalle muhtarları ve sosyal dayanışma vakıfları ile koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu sayıların daha da artabilir” dedi.

“Yardım etmek mutlu ediyor”

İhtiyaç sahiplerine destek olmak ve yemeklerin israf olmasını önlemek adına hayata geçirilen projenin çok önemli olduğuna dikkat çeken gönüllü öğrencilerden Büşra Peker, “Yurdumuzda dağıtılan yemekler bazen artabiliyor. Bunlar israf olmasın diye böyle bir proje düşünülmüş. Küçüklüğümden beri yardım etmeyi çok seviyorum. O yüzden yurtta böyle bir proje duyurulunca ben de katılmak istedim. Akşam, diğer gönüllü arkadaşlarımızla birlikte artan yemekleri paketliyoruz. Ardından bu zor günlerde yardımcı olmak adına yemekleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ayrıca bu projede yer almak bana iyi hissettiriyor. Çünkü küçük bir şey de olsa elimizden geldiğince insanlara dokunabiliyorum. İnsanlara yardım etmek mutlu ediyor. Belki çok bir şey değil ama birilerine yardımcı olmak insanın içine huzur veriyor. Bir de yemeklerin israf olmaması için böyle bir çalışma düşünülmesi çok güzel. İlla ki her öğrenci düşünmüştür. Bu artan yemeklere ne oluyor, çöpe gitmiyordur umarım diye. O yüzden ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak adına böyle bir şey düşündükleri için de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.

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