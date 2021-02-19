Aydın: "Çiftçilerimiz için çalışmalarımız devam ediyor"

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Çiftçilerimize güzel bir örnek, güzel bir destek yapmayı düşünüyoruz. Bunun için de TKDK ile çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ı makamında ziyaret ederek, ilçe için yapılacak her projede destek vereceklerini ifade etti. Davut Aydın, “Çiftçilerimize güzel bir örnek, güzel bir destek yapmayı düşünüyoruz. Bunu sadece belediye olarak değil, ilçemizde ki mevcut bazı kooperatifleri de bu projemize ortak ederek ilerleyeceğiz. Yenişehir’in yaklaşık %90 olarak geçim kaynağı tarım ve hayvancılık, tabii ki bizlerinde en büyük hedefi TKDK kurumu ile iyi bir şekilde çalışmak. Kendilerine de teşekkür ediyorum Bilal bey bizleri sık sık ziyaret ediyor. Bazı kurumlar destek için gezer fakat Bilal bey destek vermek için bizleri güzel şekilde rahatsız ediyor. İnşallah onlarında yardımlarıyla, biz de kendi kırsal müdürlüğümüzün kurmuş olduğu proje ekibimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Yenişehir halkına güzel hizmet edeceğimizi tahmin ediyorum” dedi.

Bilal Tunç, ”Yenişehir ile ilgili birçok çalışmamız var. Bu dönemde çağrı ilanına çıktık, çağrı ilanının süresi 23 Mart’ta son. Süt toplama merkezi, kooperatifler ve belediye ile birlikte güzel çalışmalarımız var, geçtiğimiz aylarda burada eğitimler de düzenledik. Bu çağrı 23 Mart’ta kapanıyor, buradan süt toplama merkezi, süt kooperatifleri ve süt işletmeleri yani hayvancılık ile ilgili projeleri almaya başladık” diye konuştu.