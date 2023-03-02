Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin hem imamı, hem de müezzini Kütahyalı

Kütahyalı Hafız Selman Kızmaz, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne müezzin kayyım olarak atandı

2021 yılında Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olan Kütahyalı Selman Kızmaz, tayininin ardından yeni vazifesine başladı.

Son olarak İstanbul Üsküdar Selmanağa Cami’nde görev yaptığını belirten Kızmaz, "Beni Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne müezzin Kayyım olarak atayan başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Burada görev yapacak olmamdan dolayı da Allah şükrediyorum" dedi.

Halen Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin imam hatibi hafız Ferruh Muştuer’in de Kütahyalı olduğunu belirtildi.