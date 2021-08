Ayancık’ta yardıma koşan bir Somalili

SİNOP (İHA) – Türkiye’nin Somali’ye yaptığı yardımlar gönüllerde köprüler kurdu. Türkiye’ye duyulan vefa zor günlerde de kendini gösterdi. Türkiye’de okuyan birçok Somalili öğrenci gönüllü olarak yardım çalışmalarında yer alıyor. Türk Kızılay’ı ile öğrencilik döneminde karşılaşan Said Ali Nur da bunlardan biri.

Somalili Said Ali Nur Türkiye’ye duyduğu vefa duygusu nedeniyle ihtiyaç duyulan tüm alanlarda 3 yıl gönüllü olarak görev aldı. Türkiye’de Somali’ye uzanan el, Said Ali ve birçoklarından uzanan ellerle karşılığını buldu. Hayranlık ve vefa duyduğu Türkiye’den aldığı eğitim sonrasında da ayrılmayan Said Ali Nur gönüllülük çalışmalarını da profesyonelliğe döktü.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu olan Said Ali Nur yüksek lisansını yapmasının ardından doktora çalışmalarına devam ediyor. 3 yıl gönüllü olarak görev aldığı Kızılay’da afet iyileştirme uzmanı olarak da çalışmaya başlayan Said Ali Nur Ayancık’taki sel felaketinde de kendini gösterdi. Ayancık ilçesinde yardımların hazırlanmasından, ulaştırılmasına ve dağıtımına kadar bütün ihtiyaçlara koşan Said Ali Nur işini Türk halkına olan vefa borcunun bir karşılığı olarak gördüğünü belirtti.

Said Ali Nur, "Türkiye’ye okumak için geldim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Acil Yardım ve Afet Yönetimi’nde mezunum. İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde de bu alanda yüksek lisans yaptım. Şimdi doktoraya devam ediyorum. Aynı zamanda da Türk Kızılay’ında görev yapıyorum. 2011’de Somali’de meydana gelen sel ve ardında kuraklık afetlerinde Türkiye bize ilk koşan ülke oldu. Orada yardımcı oldu. Gerek insani yardım gerek oradaki tüm imkanlarda yardımcı oldu. Bu yüzden bende burada okuduktan sonra kendimi Türkiye’ye borçlu hissediyorum. Okuduğum meslekte Türk halkına hizmet etmek için buradayım. Okuduğum mesleğin böyle kötü zamanlarda afet zamanlarında karşılığını verebilmek için buradayım. Türk halkına yalnız değilsiniz diyorum. Türk Kızılay’ı her zaman yanınızda. Gençlerde bu iyilik hareketine katılabilir. Bu çağrıyı onlara yapıyorum. Ben de bir gönüllü olarak Kızılay’a başladım. 3 yıl görev yaptım ve sonra profesyonelliğe geçiş yaptım. Ayancık’ta afetin ilk gününden beri buradayım. Beslenme ile ilgili bütün hizmetlere burada yer almaya çalıştım” dedi.