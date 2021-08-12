Ayancık’ta vatandaşlara erzak yardımı

Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felaketi yüzünden kapanan ulaşım yolları açılınca vatandaşa su, ekmek gibi erzak dağıtılmaya başlandı.

Ayancık’ta ekili olan kuvvetli yağışlar şehri felç etti. Birçok ev ve iş yeri selden zarar görürken, ilçeye ulaşım sağlanan yollar ve köprülerde heyelan ve göçükler nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti. Sabah saatlerinde ulaşıma açılan yollar sayesinde elektrik ve suyun olmadığı ilçeye yardımlar bir bir ulaşmaya başladı.

Gönüllüler ve yetkililer tarafından sağlanan su, ekmek, yemek ve giyecek yardımları sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Kamyonlarla taşınan erzaklar ilçe merkezinde vatandaşlar ile buluşturuldu.

Devletin ilçede hayatı yeniden normale döndürmek için çabaladığını ifade eden vatandaşlar, “Çok büyük bir sel felaketi yaşadık. İlçemizde su ve elektrik yok. Şükür olsun yardımlar gelmeye başladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah daha büyük felaketlerden bizleri korusun” dediler.

Bölgede onarım ve tamir çalışmaları sürerken, bir yandan da selin oluşturduğu tahribatın izlerinin silinmesi için çaba harcanıyor.