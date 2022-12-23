Ayakları sakat doğan sıpa, tedavisi için 800 kilometre uzağa gönderildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, ayakları sakat doğan bir sıpa, hayvan severler tarafından gerekli tedavisi amacıyla 800 kilometre uzaklıktaki Artvin’e gönderildi.

Elbistan’da, hayvan severlerin kurduğu Gönüllüler Platformu, ayağı sakat doğan bir sıpa için seferber oldu. İlçeye bağlı kırsal Gökçek Mahallesi’nde sahipsiz bir eşeğin yavrusunun sakat doğduğu bilgisini alan platform üyeleri, hemen bölgeye gitti. Ön iki ayağındaki sakatlık nedeniyle yürüyemeyen yavru, ilk olarak yaban hayvanlarının saldırısından korunması için mahallede hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın ahırına götürüldü. Daha sonra gönüllüler bu şartlarda yaşaması zor olan yavruyu yeniden hayata bağlamak için arayışa girerek dernekler ve veteriner klinikleri ile irtibata geçerek aradıkları çözümü Artvin’de buldu. Sıpanın tedavisinin, Hayvanları Doğayı İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) tarafından kurulan Artvin’deki çiftlikte yapılması kararlaştırıldı. Sakat yavru, Elbistan’dan yaklaşık 800 kilometre uzaktaki Artvin’le kurulan gönül bağı ile tedavi yolculuğuna başladı. Annesi ile birlikte kamyona yüklenen yavru, Artvin’e götürülerek çiftliğe teslim edildi. Yavrunun burada ameliyat edileceği ve gerekirse de protez bacak takılacağı bildirildi.

Platformu üyeleri, her canlının yaşam hakkının olduğu düşüncesiyle hareket ettiklerini belirterek ön iki ayağı da sakat olan sıpanın, bu halde hayatta kalma şansının olmadığını Artvin’e gönderilmesi ve tedavi masrafları için gerekli olan yaklaşık 8 bin liranın HAYKİDO tarafından karşılandığını ifade etti.