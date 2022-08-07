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Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu

Bursa’da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu. O anlar kameraya yansıdı.

Haberde İnsan 07.08.2022, 09:50
Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu

Bursa’da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı’nda yaşandı. Sahilde oturan bir genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı. Ayakkabıyı kapan köpek hızla koşarken, ayakkabı sahibi de peşinden metrelerce koştu. O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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