Ayakkabıda tamir dönemi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte kışlık ayakkabılar tamircilerin elinde yeniden şekil almaya başladı.

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis’te son zamanlarda artan soğuk hava ile yağışlara karşı tedbirini almak isteyen vatandaşlar, ayakkabı tamircilerinin yolunu tuttu. Kış mevsiminin kapıyı çalmasıyla birlikte kışlık ayakkabılarının tamir ve bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Tatvan ilçesinde kışlık ayakkabı ihtiyacı duyan özellikle dar gelirli vatandaşlar, yeni ayakkabı almak yerine eski ayakkabılarını tamir etmek için ayakkabı tamircilerinde yoğunluk oluşturdu. Babasından devraldığı ayakkabı tamiratı mesleğini 13 yıldır devam ettiren Murat Arıcı, son günlerde ayakkabı tamirinde iş yoğunluğunun arttığını söyleyerek, vatandaşların artan ayakkabı fiyatlarına alternatif olarak tamir ettirme yoluna gittiğini belirtti.

“Kış aylarında işlerimiz aşırı yoğun oluyor”

Havaların soğumasıyla işlerinde yoğunluğun oluştuğunu dile getiren Arıcı, “Bu mesleği 21 yıl babam yaptı. Babamdan sonra da 13 yıldır kardeşlerimle beraber yapıyoruz. Kardeşlerim de bana yardım ediyorlar. Kış aylarında işlerimiz aşırı yoğun oluyor. Bazı vatandaşların su çeken ayakkabıları oluyor ve onarım yapıyoruz. Her türlü hizmeti sunuyoruz. Geçen seneye oranla bu sene yoğunluğumuz daha fazla. Çünkü bu yıl ayakkabıların fiyatı aşırı yüksek. Tabi bir ayakkabı fiyatına baktığımız zaman en normali bin TL. Bin TL’den daha düşükleri de var yani kalitesine ve markasına göre fiyatı da değişiyor. Tabii bunu alan var, alamayan var. Bu süreçte insanlar ceplerine bakıyor. Parasını idareli kullanmaya çalışıyor. Bizler de elimizden geldiğince tamir etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“A’dan Z’ye ayakkabı onarım masrafı 150 TL oluyor”

Ayakkabı tamirinin daha tasarruflu olduğunu belirten Arıcı, “Genelde kışlık botları tamir etmeye çalışıyoruz. Örneğin bir ayakkabının tabanı yırtılıyor ve yeni alamayan insanlar var. Bize getiriyorlar ve tabanını onarıyoruz. Bir ayakkabının A’dan Z’ye onarım masrafı 150 TL oluyor. Bazı ayakkabıların onarımı ise 5 TL oluyor. Yani ayakkabının işçiliğine göre fiyatı da değişiyor” dedi.

“Bir ayakkabı fiyatı 500 TL’den başlıyor”

Ayakkabı fiyatlarının artışından dolayı yeni ayakkabı alamadığını söyleyen Nurettin Eligümüş de, “Hayat şartlarından dolayı ayakkabı alamıyoruz. Maddi ihtiyaçlarımız gerçekten çok kısıtlı. Yeni elbise ve ayakkabı almak lüks oldu. Ne kendimize ne de ailemize alamıyoruz. Önümüz kış ve imkanlar zor. Bir ayakkabı almaya kalkıyoruz 500 TL’den başlıyor ve o kadar para vermeye imkanımız yok. Bizler de mecburen eski ayakkabımızı dikip dikip giyiyoruz” diye konuştu.

Rahmi Salumlu adlı vatandaş ise kış sezonunun yavaş yavaş kendini göstermeye başladığını söyleyerek, “Ayakkabı almaya kalkıyoruz ama hayal ettiğimiz rakamdan çok daha yükseği çıkıyor. Biz de ayakkabımızı dikmek için tamirciye geldik. İstiyoruz ki ayakkabı fiyatları daha uygun olsun. Herkes de yararlansın. Ama maalesef getirip 30 TL’den diktiriyoruz. Bu kış sezonunda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.