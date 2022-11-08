Ayakkabı tamircisinden deriden cüzdan üretimi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan Fırat Altun, dede mesleği ayakkabı tamirciliğini babasından devraldığı dükkanda geliştirerek deriden çeşit çeşit ürün elde ediyor.

Güroymak’ta yaşayan Fırat Altun (31), dededen toruna geçen ayakkabı tamirciliği mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Altun, 10 yaşındayken, ayakkabı ustası olan babasının yanında çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul’da ayakkabı üretim firmasında çalışan Altun, işin tüm inceliklerini öğrenerek mesleğinde ustalaştı. Dedesinden babasına kalan dükkanda internetten gördüğü videolar ile dericilik mesleğini geliştiren Altun; deriden cüzdan, silah kılıfı, saat kordonu, bileklik, muska kılıfı, inşaat önlüğü, kemer ve siparişe göre her çeşit ürün elde ediyor. Ayakkabı tamirciliği de yaptığı dükkanda, özellikle kışın çetin geçtiği Bitlis ve ilçelerinde sonbahar mevsimi ile birlikte işlerinin arttığına dikkat çeken Altun, deri işçiliğinin sabır gerektirdiğini dile getirdi. Dededen toruna geçen mesleği üçüncü kuşak olarak devraldığı asırlık dükkanda sürdüren Altun, mesleğini büyük bir şevkle yapıyor.

“İlk cüzdanı internetten bakarak yaptım”

Dededen toruna kalan mesleği severek yaptığını ifade eden Ayakkabı Ustası Altun, “Yaklaşık 21 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tabi dededen kalan bir mesleği babam yürüttü; şimdi ben devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum, sevmeseydik eğer 3 kuşak devam ettiremezdik. İlk olarak kendime bir cüzdan yapmak istedim ve internet üzerinde araştırma yaptım. İlk cüzdanımı internetten bakarak yaptım. Tabii ilk denememde orta derecede yapabildim ve babama gösterdiğimde beğendi. Daha sonra bunun devamını getirebilir miyim ve daha güzel nasıl geliştirebilirim diye düşündüm. İnternette daha detaylı bir araştırma yaparak farklı farklı cüzdan imalatı yapmaya başladım. Kişinin isteğine, rengine ve modeline göre yapmaya devam ediyorum. Yapamayacağımız hiçbir şey yok, yeter ki kılıf amaçlı deriden olsun, her şeyi yapabilirim. Cüzdan, saat kordonu, muska kılıfı, kemer, silah kılıfı ve deriden yapılabilecek her şeyi imal ediyoruz” dedi.

“Çevremdeki insanların düşünceleri gayet olumlu oldu”

İnsanların üretime çok olumlu tepkiler verdiğini dile getiren Altun, “Hedefim özel tasarımlar yapabileceğim bir atölye kurmak. Müşterinin isteğine göre özel tasarımlar üretmek. Yani akla gelebilecek deriden her çeşit kılıf yapabilmek. Çevremdeki insanların düşünceleri gayet olumlu oldu. Güroymak gibi küçük bir yerde böyle bir üretimi beklemiyorlardı. Destek de oluyorlar. Dükkana gelen arkadaşlar kendi arkadaşlarına öneriyor ve onlar da direkt buraya geliyorlar. İstedikleri tarzda ve ölçüde, üzerine desen de yapıp isim de yazabiliyoruz. Kolay bir iş yok” ifadelerini kullandı.

“1 cüzdan yapmak en az 1 saat sürüyor”

Cüzdan üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirten Altun, “Çizimi, boyaması, yapıştırması, dikimi, son rötuşlarını yapmak ve parlatması en az 1 saatimi alıyor. 2 yıldır cüzdan üretimine başladım ve zaman geçtikçe daha fazla bir şeyler katıyoruz. Ürünlerimiz hakiki ve yüzde 100 deridir. En az 10 yıl kullanılabilir. Yırtılma ve sökülmesi söz konusu değil. Şayet yırtılma olduysa da değiştirebiliyoruz. Öyle bir garanti de veriyoruz. Cüzdanlarımız 150 TL’den başlıyor 400 TL’ye kadar da çıkabiliyor. Cüzdanın kalitesine göre fiyatı değişiyor. Tabanca kılıfları 200 TL’den başlayıp bin liraya kadar da çıkabiliyor. Derinin kalitesine ve işçiliğine göre fiyat da değişiyor” diye konuştu.