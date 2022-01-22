Ayağı kırılan katıra vatandaşlar sahip çıktı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kar birikintileri arasında ayağı kırık halde bulunan katıra vatandaşlar sahip çıktı.

Kovancılar ilçesinde esnaflık yapan İlyas Demir, Cebrail Karamazı ve Enes Muhammed Kaya, sahibi tarafından terk edilen ve geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayarak ayağı kırıldığı öğrenilen katıra sahip çıktı. Hayvana iki gün boyunca bakan vatandaşlar, katırı daha sonra Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.

Kış aylarında hayvanların sokağa atıldığını belirten İlyas Demir, "Kar sonrası yolun kayganlığından dolayı atın ayağı kırılmış. Kaç gündür dışarıda, arkadaşlar duyarlı davrandı. Katırı burada 2 gün beslediler. Katırı şimdi pikaba yükleyip Elazığ Hayvan Hastanesi’ne götüreceğiz tedavi için. Yazın hayvanları dağda bayırda çalıştırıyorlar ama ne yazık ki kış aylarında duyarlı kalınmıyor ve hayvanlar dışarıya bırakılıyor” dedi.