Ayağı kesilen kediye sahip çıktılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde Van kedisinin ayağını kesip sokağa attılar. Kediye Kurttaş ailesi sahiplendi.

Boncuk adı verilen kedicik, Kurttaş ailesinin en küçük ve en sevilen üyesi oldu. Kurttaş ailesi "Kedimize Vanlı dememizin sebebi ise Van kedisi kırması olması. Henüz 7 aylık kendileri ve bir o kadar da tatlı. 2 buçuk aylıkken sahiplenilen Boncuk, maalesef yeni doğduğu sıralar ya bacağından kesilmiş ya da kaza sonucu sağ ayağını dizden itibaren kaybetmiş durumdadır. Ama dünyaya geldiği anda yaşadığı bu üzücü olaya rağmen o mücadelesini kazanmış. Onun diğer kedilerden hiçbir farkı yok. Hatta fazlası var. İsmi gibi boncuk gibi gözleri var, biri yeşil diğeri mavi. Sürekli zıp zıp zıplayan, oyunlar oynayan sevgi dolu bir kedi’’ dediler.

Boncuk kedi, Kurttaş ailesinin ise göz bebeği olurken, aile herkesin sokak hayvanlarını sahiplenmesini istedi.