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Avukat Yusuf Kenan Tuna: "Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir"

Isparta’da tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamaması ve bu tebligatlara cevap verememesinden dolayı 500 bin TL borçlandırılan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek’in avukatı Yusuf Kenan Tuna, haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmesi gerektiğini söyledi. Tuna, vatandaşları Mernis adreslerinin güncel tutulması konusunda da uyardı.

Haberde İnsan 12.01.2022, 16:11
Avukat Yusuf Kenan Tuna: "Haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmelidir"

Isparta’da tanımadığı bir kişi tarafından gönderilen haciz tebligatlarını alamaması ve bu tebligatlara cevap verememesinden dolayı 500 bin TL borçlandırılan 72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek’in avukatı Yusuf Kenan Tuna, haciz ihbarnamelerine bir hafta içinde itiraz edilmesi gerektiğini söyledi. Tuna, vatandaşları Mernis adreslerinin güncel tutulması konusunda da uyardı.

72 yaşındaki Ayşe Tunçbilek, nereden ve kimden geldiğini bilmediği eski adresine gelen tebligatlardan haberinin olmaması ve buna bağlı olarak tebligatlara itiraz edememesi ve geç kalması üzerine tanımadığı bir kişi tarafından borcu olmamasına rağmen tam 500 bin TL borçlandırılmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Yusuf Kenan Tuna, "Haciz ihbarnameleri, İcra İflas Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenmiştir. Bunlar kısaca anlatacak olursak herhangi bir icra dosyasında borçlu olarak bulunan kişinin alacaklısı olduğu üçüncü kişilerdeki alacaklılarına haciz konulmasıdır. 89 ihbarnamelerinde mevcut icra dosyasındaki alacaklı borçlunun alacaklı olduğu 3. kişiye bir tebligat yollar, bu tebligatın içeriğinde icra dosyasındaki borçluya bir miktar borcu olduğunu ve artık bu borcu borçluya değil de kendisine ödemesi gerektiğini belirten bir düzenlemedir. Bu ilk ihbarnameye 1 hafta içinde itiraz süresi vardır. Eğer bunu kaçırırsa kendisine 2. tebligat gelir, buna da yine en geç 7 gün itiraz hakkı vardır. Eğer yine itiraz etmezse kendisine 3. haciz ihbarnamesi tebliğ olunur. 3. haciz ihbarnamesini tebliğ aldıktan sonra en geç 15 gün içinde menfi tespit davası açmalıdır. Eğer kişi bu 3 ihbarnameye de süresinde itiraz edip dava açmazsa artık mevcut icra dosyasında borçlu hale gelir ve maalesef artık bu parayı ödemekten başka bir seçeneği yoktur’’ dedi.

"Herkes bu ihbarnameyi yollayabilir’’

Vatandaşlara mağdur olmamaları için önerilerde bulunan Tuna, ’’Herhangi bir icra dosyasında alacaklı konumunda bulunan herkes borçlunun 3. kişilerdeki alacağına haciz koymak için haciz ihbarnamesi yollayabilir. Bizim vatandaşlara önerimiz Mernis adreslerini sürekli olarak güncel tutmaları. Zira bu haciz ihbarnamelerinde tebligatlar Mernis adreslerine gelir. Eğer Mernis adresleri güncel değilse ortalama 2 veya 3 haftada bir muhtara gidip kendilerine tebligatları olup olmadığını sormaları gerekmektedir. Muhtara yapılan tebligatlar da kanuna uygundur ve süre kaçırılırsa artık maalesef elinden gelecek çok bir şey yoktur ve borçlu konuma gelir. Eğer 3 ihbarnamede kendisine veya muhtara usulüne uygun olarak tebliğ edilmişse ve maalesef bu itiraz sürelerini kaçırmışsa artık bu kişinin kurtulma şansı yok denilecek kadar azdır. Tek şansı icra İflas Kanunu’nun 65. maddesinde düzenlenen gecikmiş itiraz davasıdır fakat bu davadan genellikle olumlu sonuç alınamamaktadır. Kurtulma şansı yok denecek kadar azdır’’ şeklinde konuştu.

"72 yaşındaki müvekkilim son derece mağdur durumdadır’’

Müvekkili Ayşe Tunçbilek’in durumu hakkında detaylı bilgi veren ve mağduriyetinden bahseden Avukat Kenan Tuna, "Karşı tarafın yaptığı her şey İcra İflas Kanunu ve Tebligat Kanunu’na uygun olduğu için ortada suç unsuru olan bir şey yoktur. Bu nedenle suç duyurusunda bulunmadık. Müvekkilimize toplamda 5 adet icra dosyasından bu ihbarnameler gelmiştir. Bu ihbarnameler de 4 farklı kişi var. Esas dosyanın borçlusu bir limitet şirketi, tahminimizce gıda üzerine iş yapıyor. Müvekkilim bu limitet şirketini ne tanıyor, ne biliyor. Ömrü boyunca duymamıştır, maalesef borçlu konuma geldikten sonra böyle bir şirketin varlığından haberdar olmuştur. 89 ihbarnamesine göre her şey usulüne uygun yapıldığı için ortada bir dolandırılma yoktur fakat 72 yaşındaki müvekkilim son derece mağdur durumdadır. Şöyle ki biz yerel mahkemede gecikmiş itiraz davamızı açarak bu ihbarnamelere itiraz ettik fakat ne yazık ki yerel mahkemede davamız reddedildi. Şu an istinaf aşamasında, hukuki sürecimiz devam etmektedir. Kanunen emekli maaşlarına haciz konulamadığı için müvekkilim Ayşe Tunçbilek’in emekli maaşı hariç bütün mal varlığına haciz konulmuştur. Müvekkilim perişan ve çaresiz bir halde mal varlığının ne zaman satılacağını beklemektedir. Şu an Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nde beş tane dosyamız var. Beş farklı icra dosyası için yerel mahkemeye yaptığımız toplamda beş tane gecikmiş itiraz davamız için bölge adliye mahkemesinden olumlu karar bekliyoruz’’ dedi.

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