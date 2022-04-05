Ankara Barosu Başkanlığı seçimine az bir süre kala Avukat Hava Orhon Ankara Barosu Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Kemal Koranel’in istifasının ardından boş kalan Ankara Barosu Başkanlığına ilk aday Hava Orhon oldu. Ankara Adliyesi önünde adaylığını açıklayan Orhon, göreve geldiği takdirde baronun çizgisini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Adaylığını açıklayan Orhon şunları söyledi:

“Baro kurullarında eşit temsilin sağlanarak, bilgi ve deneyimle hizmet verilmesine, çoğulcu, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir baro anlayışıyla baro kaynaklarının ihtiyaçlar doğrultusunda tüm avukatlara tahsis edilmesine, stajyer avukat, bağlı çalışan avukat ve 0-5 yaş kıdemli avukat meslektaşlarımız için yasal değişikliklerle çözüm üretilmesine, CMK ve adli yardım ödeneklerinin en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesine, kadına, çocuğa ve tüm özel politika gerektiren gruplara yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine, ayrımcılık ve şiddet içeren vakaların sonuna kadar takipçisi olmaya, meslektaşların maruz kaldığı tüm hak ihlallerinde tam da yanı başlarında olmaya, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin, anayasamız ile teminat altına alınan tüm temel hak ve özgürlüklerin savunulması noktasında Ankara Barosunun hukuksuzluğun tam da karşısındaki çizgisini kararlılıkla devam ettireceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. Bundan 1 sene sonra avukatlar günümüzde meslek sorunlarının çözümü için gerekli adımları atmış bir baroyu temsilen karşınızda olmak umuduyla 5 nisan avukatlar günümüzü kutluyor ve tüm meslektaşlarımı baromuza ve kendi geleceklerine sahip çıkmaya davet ediyorum.”