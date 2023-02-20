Avukat Barış Günaydın: "Öğrencilerin sözleşmelerini feshedilebileceklerini düşünüyorum”

Eskişehir’de avukatlık yapan Barış Günaydın, deprem nedeniyle uzaktan eğitim görecek öğrencilerin kiralarını feshedebileceklerini belirterek, ”Yaşanılan bu durum öğrencilerin iradesine dayanamadığı ve zorunlu bir hal olduğu için mücbir sebep olarak görülüp sözleşmelerini feshedilebileceklerini düşünüyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkilere sebebiyet veren deprem sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Mart’ta yaptığı açıklamada, 2023 bahar döneminde üniversite dersleri ve sınavlarının uzaktan yapılacağı söyledi. Yapılan açıklama sonrası farklı şehirlerde eğitim gören öğrencilerden bazıları ailelerinin yanına dönerken bazıları da eğitim gördükleri şehirlerde kalarak yeni döneme hazırlık yapmaya başladı. Son sınıfta olan ve evlerini boşaltmak isteyen üniversite öğrencileri ise ev sahiplerinin kolaylık sağlamasını umut ediyor. Eskişehirli Avukat Barış Günaydın ise deprem gibi felaketlerin mücbir sebep olduğunu ifade ederek, ”Yaşanılan bu durum öğrencilerin iradesine dayanamadığı ve zorunlu bir hal olduğu için mücbir sebep olarak görülüp sözleşmelerini feshedilebileceklerini düşünüyorum” dedi.

Öğrenciler sözleşmelerini feshedebilir

Av. Dr. Barış Günaydın, hukukta mücbir sebebin beklenmeyen bir hal olduğunu ve tarafların iradesi dışında oluştuğunu belirtti. Deprem ve sel gibi felaketlerin de mücbir sebep olduğunu ifade eden Günaydın, ”Deprem ve sel gibi felaketlerin de içinde yer aldığı duruma biz mücbir sebep diyoruz. Deprem bunlardan bir tanesidir. Tabii ki bu kararla yükseköğretim kurumlarımız ülke çapında yüz yüze eğitime geçti. Online eğitim nedeniyle özellikle yurtların boşaltılmasına takiben, evlerde kalan öğrencilerimiz ya da son sınıf olan öğrenciler bu dönemi zorunlu olarak aslında bu mücbir sebebe bağlı olarak zorunlu olarak onların da iradesi dışındaki bir gelişme nedeniyle evlerini bırakmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu hal yani yaşanılan bu durum tarafların öğrencilerin de bir iradesine dayanamadığı için zorunlu bir hale olduğu için mücbir sebep olarak görülüp bu sözleşmelerinin feshedilebileceklerini düşünüyorum” diye konuştu.

“Böyle bir durum olmasaydı zaten öğrenci evinde kalacaktı”

Deprem olmasaydı öğrencilerin evlerinde kalmaya devam edeceğini vurgulayan avukat Günaydın, ”Ev sahiplerinin buna biraz daha anlayış göstereceğini düşünüyorum. Bu hukuki süreci öğrencilerin kendilerinin dışında gelişen bir durumla ödemek zorunda kalacak. Yani 4 aylık bir süreci vardı eğer böyle bir durum olmasaydı zaten öğrenci orada kalacaktı. Ama kendi iradesi dışında online olması sebebiyle bu durumda bir mücbir sebep hali olarak göstererek bu sözleşmelerden sorumlu tutulmaması gerekiyor. Tabii ilk bakışta baktığımızda özellikle bu afetten etkilenen öğrencileri gibi düşünülse de her ne kadar bu olay tüm Türkiye’deki öğrencileri online eğitime geçmeleri nedeniyle kapsayacağı için mücbir sebep olayının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.