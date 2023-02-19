Avrupa’dan Türkiye’ye yardım tırları geliyor... Polis ve asker el ele tasnif yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Avrupa’dan gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar akın akın Edirne’ye geliyor. Polis, asker ve vatandaşların elbirliğiyle tasniflediği yardımlar afet bölgesine sevk ediliyor.

Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan ve büyük acılara neden olan depremin yaralarını sarmak için Türkiye’de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de yardım seferberliği başlatıldı. Avrupa’da yaşayan vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplama merkezlerine yardımlarını ulaştırılıyor. Yüklenen tırlar karayoluyla akın akın Edirne’ye geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğü’nün depolarında tasniflenen yardım malzemeleri, deprem bölgesine sevk ediliyor. Yardım malzemelerinin tasniflenmesinde ve tırlara yüklenmesinde polis ve askerler yoğun çaba sarf ediyor. Edirne’ye Bulgaristan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Hollanda gibi birçok ülkede yaşayan Türklerden yardımlar gönderiliyor.

Berlin’den Edirne’ye yardım malzemeleri getiren TIR şoförü Şevket Durmaz, “Berlin’de gurbetçi kardeşlerimiz herkes seferber olmuş durumda. Herkes elinden gelen yardım malzemelerini toplama merkezine getiriyor. Hazırlanan yardımları bizlerde tır şoförleri olarak Edirne’ye getiriyoruz.” dedi.

Fransa’dan Edirne’ye yardım malzemeleri getiren TIR şoförü İbrahim Şentürk, “Yardım aracımızı Fransa’dan yükledik. Türk vatandaşları başta olmak üzere Fransa’da vatandaşlar, eline kolisini yardım malzemesini alıp koşa koşa tırın yanına geldiler. Türk vatandaşlarının yanı sıra orada yaşayan herkes yardımda bulunuyor. Duygulanmamak elde değil.” dedi.

Bulgaristan’dan Edirne’ye yardım malzemeleri getiren TIR şoförü Nikalov Şarkov, “Bulgaristan’dan geliyoruz. 20 yardım derneğinin topladığı yardımlar Edirne’ye getirildi. Kolilerde erzak, çocuk bezi, çadır, elbise, battaniye, yorgan, uyku tulumları var.”dedi.

Gönüllü vatandaşlardan Elif Türleyen, “gelen yardım malzemelerini istifliyoruz ve deprem bölgesine gönderiyoruz.” dedi.