Avrupa’dan akın akın yardım tırları geliyor, polis-asker el ele tasnif yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Avrupa’dan gönderilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, akın akın Edirne’ye geliyor. Polis, asker ve vatandaşların elbirliğiyle tasniflediği yardım malzemeleri afet bölgesine sevk ediliyor.

Büyük acılara neden olan iki büyük depremin yaralarını sarmak için Türkiye’de olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de yardım seferberliği başlatıldı. Avrupa’da yaşayan vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplama merkezlerine yardımlarını ulaştırıyor. Yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar karayoluyla Edirne’ye geliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Başmüdürlüğü’nün depolarına getirilerek, burada tasniflenen yardım malzemeleri, daha sonra deprem bölgesine sevk ediliyor. Yardım malzemelerinin tasniflenmesinde ve tırlara yüklenmesinde polis ve askerler yoğun çaba sarf ediyor. Edirne’ye Bulgaristan başta olmak üzere Almanya, Avusturya, Hollanda gibi birçok ülkede yaşayan Türklerden yardım gönderiliyor.

Berlin’den Edirne’ye yardım malzemeleri getiren tır şoförü Şevket Durmaz, “Berlin’de gurbetçi kardeşlerimiz, herkes seferber olmuş durumda. Herkes elinden gelen yardım malzemelerini toplama merkezine getiriyor. Hazırlanan yardımları bizler de tır şoförleri olarak Edirne’ye getiriyoruz” dedi.

Fransa’dan Edirne’ye yardım malzemeleri getiren tır şoförü İbrahim Şentürk, “Yardım aracımızı Fransa’dan yükledik. Türk vatandaşları başta olmak üzere Fransa’da vatandaşlar, eline kolisini, yardım malzemesini alıp koşa koşa tırın yanına geldiler. Türk vatandaşlarının yanı sıra orada yaşayan herkes yardımda bulunuyor. Duygulanmamak elde değil” dedi.

Bulgaristan’dan Edirne’ye yardım malzemeleri getiren tır şoförü Nikalov Şarkov, “Bulgaristan’dan geliyoruz. 20 yardım derneğinin topladığı yardımlar Edirne’ye getirildi. Kolilerde erzak, çocuk bezi, çadır, elbise, battaniye, yorgan, uyku tulumları var” dedi.

Gönüllü vatandaşlardan Elif Türleyen ise, “Gelen yardım malzemelerini istifliyoruz ve deprem bölgesine gönderiyoruz” dedi.