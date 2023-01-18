AVM gibi ’Sosyal Market’ten 5 binin üzerinde vatandaşa giysi yardımı

Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde bağışlarla kurulan ve içerisinde yeni kıyafetlerin bulunduğu 5 katlı ‘Sosyal Market’ten 5 binin üzerinde vatandaş faydalandı.

İlkadım ilçesinde 29 Nisan 2022 tarihinde açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Sosyal Market’ten kadın, erkek ve çocuk olmak üzere farklı yaş grupları ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Açıldığı tarihten bugüne Sosyal Market, tamamen vatandaşa hizmet odaklı faaliyetlerini yürüterek kurumsal ve sistemli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Tamamı yeni ve kaliteli kıyafet ile diğer malzemelerin bulunduğu marketten şuan kadar 5 binin üzerinden vatandaş faydalandı. Yapılan yardımların tamamı bağışçılar tarafından karşılandı. Barkod sistemi ile çalışan marketten belirlenen ihtiyaç sahibi aileler yararlanabiliyor.

"1 tır kamyon giysi daha yolda"

Marketi ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akabinde bir açıklama yapan Vali Dağlı, "Geçen yıl uygulamaya başladığımız, açılışını yaptığımız sosyal marketimiz gördüğümüz gibi şu anda tam zamanlı şekilde çalışıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimiz önceden müracaat yapmak suretiyle kendilerine ve ailelerine gerekli kıyafetleri alabiliyorlar. Burası kadınlar çocuklar ve erkekler için ayrı ayrı kıyafetlerin olduğu tam bir mağaza konseptinde yapılmış 5 katlı bir sosyal markettir. Kaliteli ürünlerden oluşurlar ve ihtiyaç sahibi ailelerimiz buradan istedikleri yardımları alabiliyorlar. Aynı mağazalardaki barkod sistemiyle çalışıyor. Verilen ürünler daha sonra bizim sistemimizden, düşmek suretiyle yenilerini ilave ediyoruz. Bu hafta içerisinde tekrar bir kamyon giysilerimiz gelecek. Onları da hemen kışla birlikte vatandaşlarımıza dağıtmış olacağız. 5 bin vatandaşımız Sosyal Marketimizden yararlanmış oldular" dedi.

Ziyarette Vali Yardımcısı Şevket Cinbir de hazır bulundu.