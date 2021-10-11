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Avcılar’da Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikle kutlandı

Avcılar’da, Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri sinemayla buluştu.

Haberde İnsan 11.10.2021, 14:25
Avcılar’da Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikle kutlandı

Avcılar’da, Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri sinemayla buluştu.

Avcılar Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Leyla Bayram İlköğretim Okulu’nda okuyan ve daha önce çeşitli sebeplerle sinemaya gidememiş kız çocukları, sinemayla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezine gelen çocuklar kendilerine ayrılan salona geldi. Ardından belirlenen animasyon filmini izledi. Sinema filminin ardından belediye tarafından çocuklara satranç takımı hediye edildi. Filmi merak ettiğini söyleyen Elif isimli öğrenci, kız çocuklarının gününü kutladı.

Daha önce sinemaya gitmediğini anlatan Betül isimli 4’üncü sınıf öğrencisi de, “Çok heyecanlıyım, filmden eğlenceli bir şey bekliyorum. Heyecanlıyım, bugün dünya kız çocukları günü kutlu olsun” diye konuştu.

Daha sonra konuşan çocukların öğretmenlerinden Gizem Demiralay, “Kız çocuklarımızı mutlu etmek adına sinema etkinliğine geldik. Duyurduğumuzdan beri çocuklar çok mutlu oldular, hatta erkek öğrencilerimiz niye bizim günümüz yok diye çok üzüldüler. Öğrencilerimiz çok heyecanlanmışlar, hatta birçoğu gece uyuyamamışlar ve gelinceye kadar saatin dolmasına kadar dört gözle beklediler” dedi.

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