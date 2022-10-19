Av tüfeği ile kendini vuran genç defnedildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kendini av tüfeğiyle vuran 25 yaşındaki genç bugün köyünde kalınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Hacıkadı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, av tüfeği ile kafasına sıkan 25 yaşındaki Mikail Aksoy’ u kanlar içinde gören ailesi sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başından tüfekle yaralanan genç ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mikail yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün Perşembe Hacıkadı Mahallesi’nde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin göz yaşları ile aile mezarlığına defnedildi.