Av. Bulut’tan sanatçı ve menajerlere “sözleşmelere dikkat edin” uyarısı

Avukat Çağla Gül Bulut, gerek yapımcı-oyuncu sözleşmeleri gerek sinema ve müzik sözleşmeleri akdedilirken tarafların dikkat etmesi gereken birçok hususun bulunduğunu söyledi.

Av. Çağla Gül Bulut, sanatçılar ve yapımcılar arasında imzalanan sözleşmelerin titizlikle yapılması gerektiğini vurguladı. İcracı sanatçıların ve eser sahiplerinin haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği uyarınca koruma altına alındığını hatırlatan Av. Çağla Gül Bulut, "Bu Kanunun hükümleri sanatçıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamakla birlikte icraları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde gerçekleştirilen ve kanunun diğer aradığı özel şartlara sahip olunması halinde uygulanır. İcracı sanatçılar, eser sahibinin haklarına komşu ve bağlantılı hak sahipleridir. Sanatçılar eserlerde isimlerinin belirtilmesi, değişiklik yapılmasını engelleme, mali hakların izinsiz kullanımlarını yasaklama, işaret, ses veya görüntülü araçlarda kamuya sunulmasını yasaklama haklarına sahiptirler. Bu haklar, yetmiş yıl devam eder" dedi.

"İcracı sanatçılar haklarını bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya devredebilir"

İcracı sanatçılar bu haklarını uygun bir bedel karşılığında sözleşme ile yapımcıya devredebileceğini aktaran Av. Bulut, “Bu anlamda gerek yapımcı-oyuncu sözleşmeleri gerek sinema ve müzik sözleşmeleri akdedilirken tarafların dikkat etmesi gereken birçok husus söz konusudur. Oyuncu ve yapımcı arasında akdedilen oyuncu sözleşmesi oyuncunun, belirlenen şartlarda rolünü oynaması ve icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu mali hakları belirlenen şartlarda yapımcıya devretmesi, ücret karşılığının yapımcı tarafından ödenmesine dair maddeleri içermektedir. Çoğu zaman oyuncunun menajer ya da ajansla çalışmasından ötürü, ajans veya menajer oyuncunun temsilcisi sıfatıyla sözleşmede taraf olmaktadır. Sözleşmede ajans veya menajer için de çeşitli hak ve yükümlülükler yüklenmekte, karşılığında komisyon ücreti ödenmesine karar verilmektedir. Oyuncuların ve yapımcıların hak kaybına uğramamaları için mutlaka sözleşme yapılması konusunda bir hukukçuyla danışılmalı. Sadece sinema sektöründe değil müzik sektöründe de sanatçıların ve menajerlerin sözleşmelerde dikkat etmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Öncelikle sanatçı ve menajeri arasında akdedilen menajerlik sözleşmelerinin açıklanmasında fayda vardır. Menajerlik sözleşmeleri sanatçının üçüncü kişilerle yürüteceği konser dahil tüm işlerin koordinasyonunun sağlanması, dahil olacağı işlerin araştırılması ve belirlenmesi, sanatçının faaliyetlerine ilişkin konser dahil tüm iş ve işlemleri, sanatçı adına ve hesabına yürütmesi ve karşılığında sanatçının elde edeceği her türlü işteki gelirden menajere pay verilmesine ilişkin sözleşmelerdir. Sanatçı ve menajerinin uzun yıllar, güvenilir şekilde çalışmaları için en başta akdedilen bu sözleşmelerin hukuki boşluktan uzak, sağlam yapılması gerekmektedir. Aksi halde yıllar sonra sanatçıların menajerleriyle mahkemelerde karşı karşıya geldiğine şahit olmaktayız. Sanatçıyla müzik yapım şirketleri arasında akdedilen single yapım sözleşmelerinde de birçok önemli kıstas yer almaktadır. Single yapım sözleşmeleri sanatçının daha önce yayınlanmamış özgün müzik eseri meydana getireceği, bu müzik eserinin yapımcı şirketi tarafından çekilmesini, bu kliplerin üretimini gerçekleştirmesini ve yapımcı şirkete teslim edilmesini, bu amaçla sanatçının müzik eserindeki mali ve bağlantılı haklarını yapımcı şirkete devri ve buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Sanatçının meydana getirdiği eserin tüm haklarını münhasıran devrettiği bu sözleşmelerde sanatçıların maddeleri detaylıca değerlendirmesi elzemdir. Bu maddeler oyuncuların, sanatçıların, menajerlerin ve yapımcıların bilmesi gereken haklarıdır. Özellikle sinema ve müzik sektöründeki isimlerin düzenleyecekleri sözleşmelerde, alınacak izinlerde kısacası yapılacak tüm işlemlerde mutlaka bir hukukçuya danışmak gerekir’’ diye konuştu.