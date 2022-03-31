banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
internete büyük zam geliyor!
internete büyük zam geliyor!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Akaryakıtta bir indirim daha!
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Aziz Yıldırım Bypass Ameliyatı Oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu

Attan düştü, yürekler ağızlara geldi

Kocaeli’de boş zamanlarını ’Rüzgar’ ismini verdiği atına binerek geçiren Summani Yılmaz, yeğeniyle ata binerken düştü. Vatandaşların ilgi odağı olan Summani Yılmaz’ın düşüşü yürekleri ağızlara getirdi. "Dünya bir yana, atım bir yana" diyen Yılmaz, "At, Türk’ün kanadıdır. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, Oğuzlardan bugüne kadar hep atlarla kazandığımız topraklarda yaşıyoruz" dedi.

Haberde İnsan 31.03.2022, 11:56
Attan düştü, yürekler ağızlara geldi

Kocaeli’de boş zamanlarını ’Rüzgar’ ismini verdiği atına binerek geçiren Summani Yılmaz, yeğeniyle ata binerken düştü. Vatandaşların ilgi odağı olan Summani Yılmaz’ın düşüşü yürekleri ağızlara getirdi. "Dünya bir yana, atım bir yana" diyen Yılmaz, "At, Türk’ün kanadıdır. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde, Oğuzlardan bugüne kadar hep atlarla kazandığımız topraklarda yaşıyoruz" dedi.

Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, 2004 yılında Tokat’tan Kocaeli’ye yerleşti. Körfez ilçesinde oto lastikçi dükkanında çalışan Yılmaz, boş zamanlarını ’Rüzgar’ ismini verdiği atına binerek geçiriyor. Yılmaz’ı işlek caddelerde atın üzerinde gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Çocukluğundan bu yana atlara olan sevgisiyle ilgi odağı olan Yılmaz, Rüzgar’ına binip sokakları turluyor. Görenlerin dikkatini çeken Summani Yılmaz, herkes tarafından seviliyor.

Geçtiğimiz günlerde yine Rüzgar ile turlamaya çıkan Yılmaz, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde atıyla birlikte düştü. Yürekli ağıza getiren o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı.

"Atımda hiçbir suç yok, hata yüzde 99 bende"

Suçun kendisinde olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu araziye koşu yapmaya gelmiştik. Normalde kolay kolay attan düşmem. At, Türk’ün kanadıdır ama o gün yağmur yağmıştı hafif ıslak zemindi. Viraja hızlı girmem sebebiyle takla attım. Atımda hiçbir suç yok, hata yüzde 99 bende. Virajda düştüm, atım yeşilliğe bastı ve ayağı kaydı. Rüzgar’ın kaydığını hissettim ve atı da düşürmek istedim. Yoksa karşıya geçecektik, karşıya geçsek arabalar çarpardı. Düşmekle en iyisini yaptım, bilinçli oldu. Ufak tefek etlerimizde acıma var, o da normal. Düşerken çok üzüldüm, ata bir şey olmasın istedim. Çok şükür ayağa kalktı" dedi.

"At, Türk’ün kanadıdır"

Boş zamanlarında atıyla ilgilendiğini, ona bir evlat gibi baktığını söyleyen Yılmaz, "At, Türk’ün kanadıdır. Osmanlı döneminde, Selçuklu dönemine, Oğuzlardan bugüne kadar hep atlarla kazandığımız topraklarda yaşıyoruz.

Ata saygımız, sevgimiz var. Müsait kaldıkça atımla dağlara çıkıyorum, bazen şehir merkezinden geçiyoruz. Halkımız ata çok hevesli, herkes fotoğraf çekmek ve çocuklarını bindirmek istiyorlar. Onlara yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"At olmazsa zayıf hissediyorum"

Summani Yılmaz, 7 yaşından bu yana ata bindiğini, Tokat’ta da ’Kara Yel’ isminde bir atı olduğunu söyledi. Ata binilmesi gerektiği önerisinde bulunan Yılmaz, "Herkesin ata binmesini isterim. Her evde köpek, kedi besleniyor. Atlar niye beslenmesin? Bir insanın ata bakma hevesi varsa bakmalı. Ahırınız da varsa rahatlıkla ata bakabilirsiniz. Çok gurur duyuyorum. Osmanlı, Selçuklu, Oğuz boylarından bu yana at bizim bir silahımız. At olmazsa kendimi zayıf hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Dünya bir tarafa, atımla ben bir tarafa"

Rüzgar’ın maddi anlamda da kendisin yormadığına dikkat çeken Yılmaz, "Rüzgar’ın günlük masrafı 60 lira, ahırıyla birlikte 100 lira. Bir ata iyi bakarsanız günlük masrafı 100 lira olur. Örneğin biz nasıl bayramlarda şeker, kurban da et yiyorsak atın da 2,3 günde bir fındık, üzüm, bal gibi ürünler yemesi lazım. Eğer bunları verirseniz at hızlı koşar. Atın günlük en fazla 100, en az 50 lira masrafı olur. Benim atım çok değerli. Dünya bir tarafa, atımla ben bir tarafa. Örneğin sigara kullanılıyor, fiyatı 25 lira. Ben sigara içmiyorum atıma bakıyorum. Kafelere gidip para harcamıyorum atımla ilgileniyorum. Aslında ata bakmam zararıma değil aksine kârıma" ifadelerini kullandı.

Ata bindiği zaman tüm sıkıntılarını unuttuğunu belirten Yılmaz, "Bazı cerrahlarda bulamadığım dermanı atımda buluyorum. Bacaklarım ağrıyordu, namaz kılarken zor kalkıyordum. Ata bine bine o sıkıntım da geçti, at bir ata sporudur" sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19