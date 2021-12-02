ATO Başkanı Baran’dan, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’ye tebrik mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Nureddin Nebati’nin iş dünyasının içinden gelen bir isim olmasını çok değerli bulduklarını belirterek "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati’nin görev süresi boyunca ekonomik potansiyelimizi en üst düzeye çıkartacak politikalar hayata geçirerek, ülkemizi yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta hamle yapmış bir ekonomiyle 2023 yılına taşıyacağına inancımız tamdır” dedi.

Bakan Nebati’nin gerek akademik gerek iş dünyası gerekse devlet kademelerindeki bilgi, birikim ve tecrübesiyle yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Baran, “İş dünyası olarak biz pandemi sürecinin getirdiği fırsatları üretime, ticarete, ihracata, istihdama dönüştürmek ve ülkemizi cari fazla veren bir ülke konumuna getirmek için hükümetimizin tüm kademelerinin yanında yer almaya ve çalışmaya hazırız” diye konuştu.