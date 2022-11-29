Atmaya kıyamadıkları eşyaları günümüze uyarlayarak geri dönüşüme kazandırıyorlar

Ortaokul yıllarından beri çizimle uğraşan ve resim çizmekten vazgeçmeyen Edirneli Emine Ayas, yaptığı atölye çalışmaları ile hem geri dönüşüme hem de eskimeye yüz tutmuş eşyaların sanatla buluşup hayata kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Çocukluk hayali olan tasarım işinden vazgeçmeyen ve her geçen gün kendisini yenileyen gümrük işletme mezunu Emine Çevik Ayas, dolabın bir köşesine atılmış ve eskimeye yüz tutmuş ayakkabı, çanta, kemer, pantolon ve kot ceket gibi birçok ürüne işlediği tasarımlarla ürünleri günümüze uyarlayarak kullanılabilir hale getiriyor. Edirne’de açtığı kursta geri dönüşümü aşılayarak sürdürülebilirliğe katkı sağlayan Ayas, birçok kişinin takdirini topluyor.

Ortaokul yıllarından beri çizim yaptığını söyleyen Ayas, resim çizmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini ve her geçen gün bu konuda kendisini geliştirerek farklı tasarımlara yöneldiğini belirtti. Uzun yıllar ithalat-ihracat firmalarında çalıştıktan sonra hobi olarak başladığı resim sanatı Ayas’ın mesleği oldu. Yaklaşık 6 yıldır geri dönüşüm konusuna çok önem verdiği için bu alana yönelen Ayas, atölye çalışmalarıyla sürdürülebilirliğe dikkat çekiyor.

"Atmaya kıyamadıkları ürünlerini boyayarak geri dönüşüme katkı sağlıyorlar"

Sürdürülebilirliği en eğlenceli hale getirmeye çalıştığını söyleyen Ayas, "Kursiyerlerimiz atmaya kıyamadıkları ürünlerini getirip burada günümüze uyarlayıp renklendiriyorlar. İsteyen basit çizimlerle isteyen ise internetten kaynaklanarak çizimler yapıyor. Her hafta farklı ürün getiriyorlar. Bir hafta deri çanta, bir hafta kot ceket ve pantolon boyadık" dedi.

Kursa katılanların kendilerine özgü çizimlerle evden getirdiği ürünleri günümüze uyarladıklarını ifade eden Ayas; ayakkabı, çanta, kot ceket, kot pantolon, şapka, kemer gibi eskimeye yüz tutmuş ürünleri boyayarak tekrar canlandırdıklarını belirtti.

Yıllar önce para biriktirip aldığı pantolonunu sanatla buluşturdu

Hayatının her anında müzik olduğu için farklı bir sanat dalı ile de uğraşmak istediğini ve bu şekilde bir kurs açıldığını duyunca hemen katıldığını söyleyen kursiyerlerden Müzik Öğretmeni Burcu Candan, ailesinden ayrı yaşadığı dönemde parasını biriktirerek aldığı pantolonu farklı tasarımla sanata çevirdiğini ve kullanılabilir hale getirdiğini belirtti.

"Annemin 23 yıllık çantasını günümüze uyarlıyorum"

Üniversite eğitimi için Kosova’dan Edirne’ye gelen ve kursa katılan İrem Çuço (19), annesinin bir kenara attığı 23 yıllık çantasını günümüze uyarlayıp kullanacağını ve annesine de sürpriz yapacağını aktardı.