ATM önünde bulduğu 22 bin TL’yi sahibine teslim etti

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde para yatırmak için gittiği banka ATM’si önünde poşet içerisinde 22 bin TL bulan vatandaş, parayı Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğü aracığıyla sahibine teslim etti.

ATM’ye para yatırmaya gelen Aydın Sarı (22), ATM yanında bir poşet olduğunu fark etti. Poşetin içerisinde para olduğunu gören genç, poşeti almadan durumu hemen 112 aracılığıyla Sultanhanı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. ATM’ye gelen emniyet ekipleri, poşeti alarak sahibi hakkında araştırma başlattı. Yapılan araştırmada paranın Hüseyin Koyuncu’ya (75) ait olduğu tespit edildi. Paranın sahibine ulaşan polis ekipleri, parasının emniyette olduğunu söyledi. Bunun üzerine emniyete gelen Hüseyin Koyuncu’nun oğlu Celalettin Koyuncu (47), parayı bulan Aydın Sarı ve polis ekiplerinden tutanak karşılığı parasını teslim aldı. Koyuncu, ATM’de işlem yaptıktan sonra içerisinde para bulunan poşeti ATM yanında unutarak oradan ayrıldığını ifade etti. Celalettin Koyuncu, parayı bulan Aydın Sarı’ya teşekkür ederek, “İnşallah örnek olur. Herkes böyle duyarlı olduğu vakit hiçbir zaman hiçbir şekilde bir kaybımız olmaz. Duyarlı insanlarımızın bu şekilde çok olmalarını diliyorum” dedi.