Atlı ve drone’lu kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor

Erzincan Belediyesinin kaçan kurbanlıkları yakalamak amacıyla kurduğu kurban timi antrenmanlarına başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Erzincan Belediyesi tarafından oluşturulan kurban timi, 10 personel ile antrenmanlarına başladı. Belediye Temizlik İşleri bünyesinden seçilen personel, Erzincanspor tesislerinde günde iki antrenman yapıyor. Kondisyon çalışmasında ekip düz koşu yapıyor, daha sonra engeller üzerinden atlıyor. Kültür fizik hareketlerinin yanı sıra şınav çeken ekip, sahanın ortasına dikilen trafik konilerine kement atma eğitimi de alıyor. Kurban timine atlı süvari ile birlikte ATV’nin yanı sıra havadan da drone eşlik ediyor.

Tim Şefi Ertuğrul Telli, “Her sene olduğu gibi bu sene de antrenmanlarımıza başladık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 saat antrenman yapıyoruz. 2 saat sabah, 2 saat de öğleden sonra olmak üzere. Bu sene antrenmanlarımız da arkadaşlarla kaçan hayvanları etkisiz hale getirmek için kement atmayı öğrendik. Ayrıca bu sene atımız var, drone var ve ATV var. Burada diyorum ki kurbanınız kaçarsa ALO 153’ü arayın” dedi.

Antrenmanları yerinde takip eden Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, “Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı daha rahat bir şekilde geçirebilmeleri için oluşturmuş olduğumuz ‘kurban yakalama timi’ bugün itibarıyla çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ALO 153 servisini arayarak bizden yardım istemeleri halinde ekiplerimiz en kısa zamanda vatandaşımızın yanında olacaktır. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.