Atıyla tur atıp halka "aşı olun" çağrısı yaptı

Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaş, at sırtında şehir merkezinde dolaşarak vatandaşlara Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

İlçede baharat dükkanı bulunan Nazmi Söylemez, atı ile şehir merkezinde dolaşarak halka Covid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şehrin en işlek caddelerinde atı ile gezen Söylemez, halkın dikkatini çekti. Şehir merkezinde alışık olmadıkları bir görüntü ile karşılaşan vatandaşlar merakla Söylemez’i izledi. Dikkatleri üstünde toplayan Söylemez, at üstünden vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Özellikle gençlerin ilgisini çeken Söylemez, Silifke’de vatandaşların aşı yaptırmaları konusunda daha özen göstermeleri gerektiğini belirtti. Söylemez, "Dünyayı saran Covid illetine karşı güzel ilçemiz Silifke’de halkımızı Covid aşısına davet ettik. Biz bir Yörüğüz. Yörükler ata büyük ilgi duyar. Atım Yamtar ile Silifke’de sokakları gezerek halka Covid aşısı yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Aşının önemini anlattık. Aşı yaptıran toplumların refaha ereceğini ve rahat bir nefes alacağına inanıyorum. Bende bir esnafım. Dolayısı ile kış sezonunda bütün esnafın sıkıntısı Covid illetine bağlıydı. Ülkemizde hızlı bir aşılama yapılıyor. Ancak kendine güvenen gençler aşı olmamakta direniyor. Ben de bu direnci kırmak adına böyle bir uyarıda bulundum. Aşı toplum için çok önemlidir. Silifke’nin tüm sokaklarını, caddelerini gezerek halkı aşıya davet etmeye devam edeceğim” dedi.