Atıl haldeki köy okulu yenilenerek arı kadınlara ‘kovan’ oldu

Amasya’da atıl haldeki bir köy okulu binası Amasya Valiliği’nin öncülüğündeki çalışmayla yenilenerek ‘arı kadınlar’ olarak bilinen kadın girişimi kooperatifinin ‘kovan’ adı verilen üretim atölyelerinden biri oldu. Kadınların el emeği, göz nuruyla ürettikleri unlu mamuller büyükşehirlere gönderilip satılıyor.

Vali Masatlı, binanın ayağa kaldırılması için talimat verdi

Türkiye’nin örnek kadın kooperatifleri arasında gösterilen Amesia Arı Kadınlar Koooperatifi’nin Merzifon ilçesine bağlı Gümüştepe köyünde yaşayan üyeleri evlerinde hamur işi ürünlerden pişirip bir odalarında kurutmaya başladı. Göç veren köylerinde üretimlerini artırmak için 4 yıldır boş olan okul binasının dumanının tüttürmek isteyen köylü kadınlar, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın kapısını çaldı. Girişimci kadınlara destek olmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Vali Masatlı, binanın ayağa kaldırılması için talimat verdi. Uygulanan projeyle elden geçirilen binanın anahtarını teslim alan kadınlara makine ekipman desteği de sağlandı. Sevinçle başlanan üretimle binadaki 4 derslik değerlendirilerek fırın, ocak ve kurutma üniteleri konuşlandırıldı. Kilolarca üretilen gıdalar kooperatifin merkez satış noktalarına ulaştırıldı.

"Keyfimiz yerinde, hayallerimiz bitmez"

Kooperatifin faaliyetleri çerçevesinde makarna ve erişte başta olmak üzere unlu mamullerin üretimini üstlendiklerini anlatan Sultan Belli, “Burası atıl haldeydi. Ama şimdi yenilenerek bizim kovanımız oldu. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Keyfimiz yerinde, hayallerimiz bitmez. Kadınlarımız bize destek çıktığı sürece yola devam. Durmak yok” dedi.

“Eşlerimiz ‘yapamazsınız’ dediler. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik”

Kooperatifin kurulduğu ilk dönemde eşlerinin ikna etmekte güçlük yaşadıklarını anlatan evli ve 2 çocuk annesi Belli, “Eşlerimiz razı olmadılar. ‘Yapamazsınız’ dediler. Ama biz hiçbir zaman pes etmedik” diye konuştu. Çocukluk yıllarının geçtiği okul binasının şimdi kendi ayakları üstünde durup geçimlerini sağladıkları üretim atölyesine dönüşmesiyle duygulandığını dile getiren evli ve 2 çocuk annesi Beyhan Dağ ise “Buraya adım attığım anda okula girmiş bir çocuk gibi seviniyorum” şeklinde konuştu.

"Kadınların başarabileceğini gösterdik"

Karadeniz Bölgesi’nin ilk kadın girişimi kooperatifi olma özelliği taşıyan kooperatiflerinin kurulduğunda dönemde karşılaştıkları güçlükleri başarılarla aştıklarını hatırlatan kooperatif başkanı Medine Alkoç da “Kooperatifçiliğe bölgenin bakış açısı tersti. Özellikle de kadınlara daha da tersti. Ama biz kendi bölgemize ve ülkemize kadınlarında köylerde bunu başarabileceğini gösterdik” ifadelerini kullandı.