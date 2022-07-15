Atık toplayıcısının Türk bayrağı sevgisi görenleri duygulandırdı

Ankara’da atık toplayıcılığı yapan bir genç, çöpte bulduğu Türk bayrağını yanındaki apartmanın çitlerine astı. Genç, kendisini sonradan kamerayla kayda alan vatandaşa, “Kirlenmesin diye aldım, sonuçta bizim bayrağımız” dedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi’nde evinin balkonundan bir atık toplayıcısının çöpten Türk bayrağı çıkardığını, daha sonra bayrağı asmak için yer aradığını fark eden vatandaş, gencin bayrağı yandaki apartmanın çitlerine astığını görünce yanına gitti. Cep telefonuyla kayıt almaya başlayan vatandaşa olanları anlatan atık toplayıcısı genç, “Çöpe atmışlar, ben de kirlenmesin diye itinayla geri aldım. Sonuçta bizim bayrağımız. Asacak bir yer göremeyince oraya astım” dedi.

Atık toplayıcısını hareketinden dolayı tebrik eden vatandaş ise “Mahalle olarak utanıyoruz” siteminde bulundu.