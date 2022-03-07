Atık malzemeler kadın eliyle sanata dönüştü

“Marangoz mu olacaksın” sözlerine aldırmadan çalgı yapımı bölümünü bitirip Türkiye’nin tek kadın kanun yapım ustası olan Burçin Bayar Babaoğlu, minyatür enstrümanların yanı sıra baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemeleri de dönüştürerek enstrümanlar yapıyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü mezunu 36 yaşındaki Burçin Bayar Babaoğlu, çevresindekilerin “Marangoz mu olacaksın” sözlerine karşın bölümünü başarıyla bitirdi. Bayar Babaoğlu, ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç’in atölyesinde eğitim de aldıktan sonra atölyesini açarak Türkiye’nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Kanun yapımının yanı sıra minyatür enstrümanlar da yapan sanatçı, son yıllarda geri dönüşüm konusunu mercek altına aldı. Yoldan topladığı ya da atıl durumda olan malzemeleri hünerli elleriyle enstrümanlara dönüştüren Bayar Babaoğlu, bazen bir takı kutusundan bazen de eski bir tavladan çalgı yapıyor. Sanatçının atölyesinde baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemelerden yapılmış çok sayıda enstrüman göze çarpıyor.

Kadınlara örnek

Kanun yapım ustası olma sürecini anlatan Burçin Bayar Babaoğlu, “Çalgı yapımı bölümüne girdikten sonra ailem ses eğitimi ve temel bilimler bölümüne geçiş yapmak isteyeceğimi düşündü ama benim öyle bir düşüncem yoktu. Çalgı yapımının kadınlara uygun olmadığı düşünülse de bence birçok kadının yapabileceği, kendi güçlerini gösterilebileceği bir bölüm. Okurken ‘Marangoz mu olacaksın?’ diyenler çok oldu ama ben şu an 10 yıllık emeğimin karşılığını, Türkiye’nin ilk ve tek kadın kanun yapımı ustası olarak almış durumdayım. Birçok kişiye ilham olduğumu düşünüyorum. Beni görüp çalgı yapımı bölümünü tercih eden kadınlar tanıyorum. Okul bittikten sonra atölyemi açtım ve orada kanun imalatı yapıyorum. Aynı zamanda enstrümanların minyatür hallerini de sipariş usulü yapıyorum” dedi.

İzlediği belgesel ilham oldu

İzlediği bir belgeselden sonra geri dönüşüm enstrümanlar yapmaya karar verdiğini belirten Bayar Babaoğlu, “Mesleğimi geliştireme amacıyla arayış içerisine girdiğim bir dönemde bir belgesele denk geldim. Afrikalı bir çocuğun yağ tenekesine ağaç sapı bağlayıp üzerine de ipleri geçirerek hayali gitar çalma görüntüsünü izledim. Bu görüntü aklımda farklı şeyler uyandırdı. Eski tavlamdan klasik gitar yaptım, ardından takı kutusunu ukulele yaptım. Sonrasında zaten çevremdeki bütün objeleri neye dönüştürürüm diye düşündüm. Yolda yürürken cıvata, gazoz kapaklarını toplamaya başladım. Bunları da geri dönüştürdüğüm enstrümanlarda kullandım. Örneğin baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemelerden enstrümanlar yaptım. Şu anda belediye bünyesindeki atölyede minyatür enstrümanlar ve geri dönüşüm enstrümanları yapıyorum. Henüz üretim aşamasındayım. İlerleyen dönemde bu ürünlerim sergilenecek ve atölyemizde kurs vereceğiz” diye konuştu.

Bayar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadın ürettikçe dünya güzelleşir. Yeter ki kadınlara imkan verilsin” dedi.