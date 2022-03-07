banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Federasyondan Fenerbahçe - Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama!
Abdullah Avcı:
Abdullah Avcı: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

Atık malzemeler kadın eliyle sanata dönüştü

“Marangoz mu olacaksın” sözlerine aldırmadan çalgı yapımı bölümünü bitirip Türkiye’nin tek kadın kanun yapım ustası olan Burçin Bayar Babaoğlu, minyatür enstrümanların yanı sıra baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemeleri de dönüştürerek enstrümanlar yapıyor.

Haberde İnsan 07.03.2022, 09:25
Atık malzemeler kadın eliyle sanata dönüştü

“Marangoz mu olacaksın” sözlerine aldırmadan çalgı yapımı bölümünü bitirip Türkiye’nin tek kadın kanun yapım ustası olan Burçin Bayar Babaoğlu, minyatür enstrümanların yanı sıra baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemeleri de dönüştürerek enstrümanlar yapıyor.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü mezunu 36 yaşındaki Burçin Bayar Babaoğlu, çevresindekilerin “Marangoz mu olacaksın” sözlerine karşın bölümünü başarıyla bitirdi. Bayar Babaoğlu, ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç’in atölyesinde eğitim de aldıktan sonra atölyesini açarak Türkiye’nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Kanun yapımının yanı sıra minyatür enstrümanlar da yapan sanatçı, son yıllarda geri dönüşüm konusunu mercek altına aldı. Yoldan topladığı ya da atıl durumda olan malzemeleri hünerli elleriyle enstrümanlara dönüştüren Bayar Babaoğlu, bazen bir takı kutusundan bazen de eski bir tavladan çalgı yapıyor. Sanatçının atölyesinde baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemelerden yapılmış çok sayıda enstrüman göze çarpıyor.

Kadınlara örnek

Kanun yapım ustası olma sürecini anlatan Burçin Bayar Babaoğlu, “Çalgı yapımı bölümüne girdikten sonra ailem ses eğitimi ve temel bilimler bölümüne geçiş yapmak isteyeceğimi düşündü ama benim öyle bir düşüncem yoktu. Çalgı yapımının kadınlara uygun olmadığı düşünülse de bence birçok kadının yapabileceği, kendi güçlerini gösterilebileceği bir bölüm. Okurken ‘Marangoz mu olacaksın?’ diyenler çok oldu ama ben şu an 10 yıllık emeğimin karşılığını, Türkiye’nin ilk ve tek kadın kanun yapımı ustası olarak almış durumdayım. Birçok kişiye ilham olduğumu düşünüyorum. Beni görüp çalgı yapımı bölümünü tercih eden kadınlar tanıyorum. Okul bittikten sonra atölyemi açtım ve orada kanun imalatı yapıyorum. Aynı zamanda enstrümanların minyatür hallerini de sipariş usulü yapıyorum” dedi.

İzlediği belgesel ilham oldu

İzlediği bir belgeselden sonra geri dönüşüm enstrümanlar yapmaya karar verdiğini belirten Bayar Babaoğlu, “Mesleğimi geliştireme amacıyla arayış içerisine girdiğim bir dönemde bir belgesele denk geldim. Afrikalı bir çocuğun yağ tenekesine ağaç sapı bağlayıp üzerine de ipleri geçirerek hayali gitar çalma görüntüsünü izledim. Bu görüntü aklımda farklı şeyler uyandırdı. Eski tavlamdan klasik gitar yaptım, ardından takı kutusunu ukulele yaptım. Sonrasında zaten çevremdeki bütün objeleri neye dönüştürürüm diye düşündüm. Yolda yürürken cıvata, gazoz kapaklarını toplamaya başladım. Bunları da geri dönüştürdüğüm enstrümanlarda kullandım. Örneğin baklava tepsisi, patates kızartma süzgeci, kürek gibi malzemelerden enstrümanlar yaptım. Şu anda belediye bünyesindeki atölyede minyatür enstrümanlar ve geri dönüşüm enstrümanları yapıyorum. Henüz üretim aşamasındayım. İlerleyen dönemde bu ürünlerim sergilenecek ve atölyemizde kurs vereceğiz” diye konuştu.

Bayar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin de “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadın ürettikçe dünya güzelleşir. Yeter ki kadınlara imkan verilsin” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18