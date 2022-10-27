Ateşler yakıldı, kazanlar kaynadı, tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuk başladı

Pancar pekmezi ile meşhur Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde, pancarın tarlalardan sofralara uzanan tatlı yolculuğu başladı.

Pınarbaşı Mahallesi’nde pekmezhane adı verilen alanda kazanlar ve tavaların başında harıl harıl yanan odun ateşinde pekmez kaynatan Nefise Çobanoğlu, pancarın tarladan sofraya uzanan sürecini anlattı. "Sürecimiz mart ayında başlıyor. Martın 15’i, 20’si gibi pancar ekiliyor" diyen Çobanoğlu, “Nisan ayında ilk çapamızı yapıyoruz. Biz ona tekleme diyoruz. Tekledikten sonra bir hafta, 10 gün sonra tekrar ikinci çapasını yaparız. İkinci çapasını yaptıktan sonra bir daha sulama işlemlerine geçilir. Sulama işlemi de haziran sonu gibi başlar. Haziran, temmuz, ağustos aylarında üç defa sulanır pancar. Eylül 15 gibi pancarı çıkarmaya başlıyoruz. O zaman pancarımız tatlanmış demektir” diye konuştu.

Sürecin nasıl ilerlediği ile ilgili olarak bilgiler aktaran Nefise Çobanoğlu, “Tarladan pancarımızı çıkarırız, tarlada güzelce keser temizleriz. Ondan sonra buraya makinelere geliriz, pekmezhane deriz biz buraya. Ondan sonra kestiğimiz pancarı makinemizde soyarız. Soyduktan sonra kıyma makinesine geçeriz. Kıymadan da kazanlara geçer. Kazanlarda 7-8 saat kaynatılır. Ondan sonra kaynayan pancarı mengeneye alırız. Mengenede suyunu çıkartıp tavalara bölüyoruz. Kaynadıkça, şıralar azaldıkça üzerine şıra ilave ediyoruz. Şıra bittikten sonra pekmezler dönmeye başlıyor. Onun da olması aşağı yukarı 7-8 saati buluyor. Daha sonra 4 tava bir tavaya toplanıyor. Hepsi bir araya toplanıyor. Topladıktan sonra süzme işlemine geçip kovalara boşaltıyoruz. Kovalara boşaltıp eve götürdükten sonra ise pekmezimizi iki gün dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra dolum işlemini yapıyoruz. Doldurduktan sonra her şey hazır demektir” şeklinde konuştu.

Çobanoğlu, “Buradaki süresi aşağı yukarı 16-17 saati buluyor. Havalara da bağlı. Sıcaklarda 15 saatte oluyor, havalar soğuduğu zaman 17 saate çıkabiliyor, 17-18 saati buluyor” dedi.

Doğal antibiyotik olarak nitelendirilen pekmezin faydalarını sıralayan Nefise Çobanoğlu, “Bağışıklığı güçlendiriyor, kansızlığa çok iyi geliyor. Öksürüğe, gribe, doğal antibiyotik diyelim biz ona. 7’den 70’e de herkes gönül rahatlığıyla kullanabilir. Hiçbir katkı maddesi yok. Pancarın içinde ne varsa kesinlikle katkı hiçbir şey yok. Pekmezimiz yani doğal antibiyotik” diye konuştu.

Harıl harıl yanan ateşte kaynayan tavalarda pişirilen pekmez, süzüldükten sonra dinlendirilmek üzere kovalara alınıyor.