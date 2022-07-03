Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103’üncü yıl dönümü, kentte coşku ile kutlandı.

Törenler, 103 yıl önce Atatürk’ün kente giriş yaptığı Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı’da başladı. Atatürk’ü temsil eden Türk bayrağının karşılanması sonrası kortej Atatürk heykeline kadar yürüdü. Atlı ciritçilerin de yer aldığı yürüyüşte öğrenciler Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Törene Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, 9’uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, askeri ve mülki erkânın yanı sıra gaziler katıldı. Çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve öneminde binaen bir konuşma yapan Başkan Sekmen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Anadolu en büyük hazinedir. Vatanın sinesinde kurtuluş çarelerini beraberce ölünceye kadar aramaya ve sağlamaya çalışacağız’ diyerek başlattığı bu yolculuğa Samsun’dan sonra ikinci durak olarak Erzurum’u seçmiş ve 3 Temmuz 1919’da dadaşlar diyarına gelmiştir” dedi.

Sekmen, “Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın kendi ifadesiyle ’Benim Erzurum’a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içerisine alınmış olduğu bir zamana rastladı’ diyerek tarif ettiği o dönem, milli mücadelenin ne büyük bir anlam ve önem taşıdığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 3 Temmuz sıradan bir gün değildir. 3 Temmuz; vatan davamızın yenilendiği, milli kudretin şahlandığı ve milletin kendi kaderini tayin etmek için birleştiği, bütünleştiği ve tek bir vücut olmak için ilk adımı attığı günün adıdır” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ve öğrenciler tarafından okunan şiirlerle devam eden tören, halk oyunları gösterileri son buldu. Protokol ve katılımcılar Atatürk heykelindeki törenin ardından Atatürk Evi’ni gezdi. Burada konuşan Vali Memiş, Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 103’üncü yıl dönümünü coşku ve minnettarlıkla kutladıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir ilde görev yapmanın kendileri için övünç kaynağı olduğunu dile getiren Memiş, “Erzurum, tarihi itibariyle hem Cumhuriyet döneminde hem de Osmanlı imparatorluğu döneminde çok önemli bir şehirdir. Çünkü Anadolu’nun savunması Erzurum’dan başlıyor ve bu konuda ne kadar övünse azdır” diye konuştu.

Erzurum’un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e 57 gün ev sahipliği yaptığını kaydeden Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erzurum Kongresi ile bütün dünyaya milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı haykırılmıştır. Manda ve himayenin reddedildiği kongre milletimiz için övünç kaynağıdır. Biz bu bilinçle bütün hemşerilerimize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit düşen bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı mücadelesinde hayatını kaybedenlere de rahmet diliyorum. Onlara büyük minnet duyuyoruz. Vatanın ne zor şartlarda kurulduğunu bilerek günümüz Türkiye’sinde emin adımlarla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın beyin bizlere göstermiş olduğu hedefler ölçüsünde, anayasal ilkeler doğrultusunda, 81 vilayetimizin hepsini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için gecemizi günümüze katarak çalışıyoruz.”