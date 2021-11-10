Atatürk ölümünün 83. yılında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Karabük’te düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. yılı münasebetiyle Karabük Kent Meydanı’nda çelenk sunumuyla başlayan anma törenlerine, Vali Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, STK ve siyasi parti temsilcileri, askeri personel, emniyet teşkilatı personeli, muhtarlar, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende Vali Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve Karabük Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından meydanda gerçekleştirilen tören sona erdi.