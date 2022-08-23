Atatürk Baraj Göleti’ne 4 milyon balık bırakıldı

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Adıyaman Atatürk Baraj Göleti’ne 4 milyon adet yavru balık bırakıldı.

İl merkezinde bulunan göletlere ve Atatürk Barajı Göleti’ne toplam 4 milyon adet aynalı ve pullu sazan bıraktıklarını dile getiren Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, amaçlarının balıkçılık sektörünü daha iyi seviyelere getirmek olduğunu söyledi. Atatürk Baraj Göleti’nin birçok farklı noktasından balık bırakma programına katılan Müdür Kıyas, balıkçılık sektörünün oldukça önemli olduğunu ve bu nedenle her daim çalışmalar içerisinde yer aldıklarını vurguladı.

Müdür Kıyas, “Adıyaman ilimizde bulunan Atatürk Barajı ve il sularımıza, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün de desteğiyle 4 milyon adet yavru balık bıraktık. Balıklarımız aynalı sazan ve pullu sazan. Bizim Gerger’den Samsat’a kadar olan Atatürk Barajı’ndaki 11 bölgemize; Çamgazi Barajı, Hasancık Barajı, Çat Barajı ve Yeşiltepe gibi il sularımızda bulunan göletlerimize de bu balıklandırmayı yaptık. Şu an 18’inci bölgedeyiz ve bu bölgeye de yaklaşık 500 bin yavru balık bıraktık. Adıyaman’ın Atatürk Barajı’nda ciddi bir sınır var. Biz burada özellikle il sularımızda balıkçılığı geliştirerek hem ülke ekonomisi hem de Adıyaman’da bu işi yapan, bu bölgeleri kiralayanların ciddi bir balıkçılık yapmasına katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu.