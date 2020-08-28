Atakum’dan Giresun’a yardım eli
ATAKUM BELEDİYESİ, SEL FELAKETİ NEDENİYLE DOKUZ KİŞİNİN CAN VERDİĞİ, ÇOK SAYIDA YAPININ ZARAR GÖRDÜĞÜ GİRESUN’A YARDIM ELİ UZATTI. ATAKUMLU VATANDAŞLARIN KATKILARIYLA TEMİN EDİLEN 10 TON İÇME SUYU ATAKUM BELEDİYESİ EKİPLERİNCE GİRESUN’UN SELDEN ZARAR GÖREN İLÇESİ DOĞANKENT’E ULAŞTIRILDI.
Atakum Belediyesi, sel felaketi nedeniyle dokuz kişinin can verdiği, çok sayıda yapının zarar gördüğü Giresun’a yardım eli uzattı. Atakumlu vatandaşların katkılarıyla temin edilen 10 ton içme suyu Atakum Belediyesi ekiplerince Giresun’un selden zarar gören ilçesi Doğankent’e ulaştırıldı.
Giresun’da pazar günü meydana gelen ve dokuz kişinin can verdiği sel felaketinin ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çağrısı ile başlatılan Samsun - Giresun dayanışmasında ilk yardım konvoyu afet bölgesine ulaştı. Atakumlu vatandaşların destekleriyle temin edilen 10 ton içme suyu, Giresun’un Doğankent ilçesine ulaştırıldı. Atakum Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi’nde sabah erken saatlerde 2 bin pet şişe suyun yüklendiği araçlar, Samsun’dan yola çıktı. Atakum Belediyesi’nin yardım konvoyu, gün içerisinde Giresun’un selden zarar gören ilçeleri arasında yer alan Doğankent’e ulaştı. 10 ton şişe su, içme suyuna ihtiyaç duyan ilçe sakinlerine dağıtılmak üzere Doğankent Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, Atakum Belediyesi ve Atakumlu yurttaşların gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Afetzede yurttaşlar Atakumlulara, “Doğakent’e yolladığınız su için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, devletimiz her zaman var olsun. Doğankent’ten selamlar” mesajını iletti.
Sel felaketi sonrası Giresun’un yaralarının sarılması için ülke genelinde başlatılan seferberliğe Atakum Belediyesi ve Atakumlular da destek verdi.
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