Atakum‘dan Ağrı’daki öğrencilere kışlık giysi desteği

Atakum Belediyesi Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde öğrenim gören öğrencilere kışlık giysi desteğinde bulundu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ‘’Dayanışmamızı Türkiye’nin dört bir yanına taşıyoruz’’ dedi.

Atakum Belediyesi, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde öğrenim gören öğrencilere kışlık giyim eşyasının yer aldığı koli desteğinde bulundu. Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi yurttaşlar arasında dayanışma köprüsü kuran Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER), bu kez Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde bulunan Tozlubulan İlköğretim Okulu öğrencileri için harekete geçti.

Öğrenciler kışa hazır

Belediye görevlileri, hayırseverlerin PAYMER’e bağışladığı mont, bere, atkı, eldiven, çorap, kazak, pantolon, kaşkol gibi birçok kışlık giyim eşyasını Tozlubulan İlköğretim Okulu öğrencileri için bir araya getirdi. Öğrencilerin kış mevsimini rahat geçirmelerini sağlayacak olan giysiler, ayrı ayrı gruplandırıldıktan sonra kolilere yerleştirildi. Kolilerin yüklendiği kargo aracı yüzlerce kilometre yol katederek Ağrı’nın Patnos İlçesi’ne ulaştı. PAYMER’in kolilerini karşılarında görünce oldukça mutlu olan öğrenciler, giysiler için teşekkür etti.

“Belediyemiz hizmette mesafe tanımıyor”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, zor şartlarda eğitim gören öğrencilerin yüzlerinde tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını belirterek ‘’ Kış mevsiminin yaklaşmakta olduğu bu dönemde öğrencilerimize bu şekilde destek olmak istedik. Dayanışmamız sadece Atakum’la sınırlı değil. Biz bu dayanışmayı daha önce olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanına taşıyoruz. Belediyemiz hizmette mesafe tanımıyor” diye konuştu.