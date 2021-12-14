Atakum’dan Ağrı, Erzurum ve Hatay’a yardım eli

Samsun Atakum Belediyesi Ağrı’nın Hamur ve Erzurum’un Palandöken ilçelerinde bulunan ilköğretim okulları ile Hatay Dörtyol’da bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kışlık giysi desteğinde bulundu.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ekipleri Ağrı’nın Hamur ilçesinde bulunan Baldere, Aşağı Yenigün, Tükenmez, Alakoyun İlköğretim Okulları ile Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencilerine kışlık giyim eşyasının yanı sıra boyama ve hikaye kitapları; Hatay Dörtyol Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne de kışlık giysi desteğinde bulundu.

Dayanışma kilometrelerce öteye taşınıyor

Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiği destek kolileriyle örnek bir dayanışma sergileyen Atakum Belediyesi bu kez Erzurum’un Palandöken ve Ağrı’nın Hamur İlçesinde bulunan ilköğretim okulları ile Hatay Dörtyol’da bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için kolları sıvadı. Görevliler, hayırsever yurttaşların PAYMER’e bağışladığı birçok kışlık giyim eşyasını özenle düzenleyip gruplandırdı. Her yaş grubuna uygun kazak, pantolon, mont, süveter gibi birçok giyim eşyasının yanı sıra ilköğretim öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla boyama ve hikaye kitapları kolilere yerleştirildi. Atakum Belediyesi CHP Meclis Üyesi Abdurrahman Acat da paketlemede PAYMER ekiplerine destek oldu. Kolilerin yüklendiği kargo aracı PAYMER’in dayanışmasını taşımak için yola çıktı. Kilometrelerce yol kat eden araç, Atakum Belediyesi’nin dayanışma kolilerini adreslerine ulaştıracak.

PAYMER yetkileri, “Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin desteğiyle dayanışmamızı Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız insanların yüzünde tebessüm oluşturdukça daha da anlamlı hale geliyor” dedi.